Le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l’accord « désastreux » sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions contre Téhéran.

« J’annonce aujourd’hui que les Etats-Unis vont se retirer de l’accord nucléaire iranien » signé en 2015 avec les grandes puissances, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée diffusée en direct depuis la Maison Blanche.

Dans son discours, le président Trump a lancé une série d’accusations contre l’Iran, notamment « de soutenir des mouvements terroristes, de semer la zizanie dans la région en intervenant dans les pays, de renforcer son arsenal balistique et enfin de chercher à produire l’arme nucléaire ».

Et de poursuivre : « nous avons des preuves basées sur les renseignements que la promesse iranienne de ne pas produire l’arme nucléaire est un mensonge ».

« Dans quelques instants, je vais signer un ordre présidentiel pour commencer à rétablir les sanctions américaines liées au programme nucléaire du régime iranien. Nous allons instituer le plus haut niveau de sanctions économiques », a-t-il ajouté.

Et « tout pays qui aidera l’Iran dans sa quête d’armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les Etats-Unis », a-t-il averti, soulignant que « l’accord est désastreux car il a permis à l’Iran de poursuivre l’enrichissement de son uranium et de chercher de produire l’arme nucléaire ».

Il a ajouté « si je permet la poursuite de cet accord je contribue à lancer la course aux armements nucléaires ».

Enfin, il a mis en garde que « l’affrontement avec l’Iran sera le plus sévère jamais connu ».

Rohani respecte ses obligations internationaux contrairement aux USA

A peine quelques minutes aprés, le président Rohani est intervenu dans un discours diffusé en direct sur la télévision iranienne, en présence du ministre des AE iranien et de l’équipe des négociateurs et dans lequel il a souligné que « l’Iran est un pays qui respecte ses engagements contrairement aux USA qui a prouvé que c’est un pays qui ne respecte pas ses accords internationaux, ni le droit international encore moins ses engagements ».

Et d’ajouter : » l’accord nucléaire est un accord international entre plusieurs parties et non entre les USA et l’Iran uniquement. C’était un accord international approuvé par le Conseil de sécurité de l’Onu et les États-Unis ne devaient pas en sortir.Et donc, il convient de consulter les autres parties impliquées dans cet accord ».

Et de poursuivre : « Le ministère iranien des Affaires étrangères aura des consultations dans les semaines à venir avec la Russie, la Chine et les Etats européens concernant la décision de Donald Trump de retirer son pays de l’accord nucléaire avec l’Iran. Suite à ces consultations, si nous constatons cet accord n’ est que de l’encre sur du papier qui ne garantit pas nos intérêts alors je m’adresserai au peuple pour lui faire part de nos choix. Nous prendrons des mesures et nous sommes prêts à toutes les circonstances ».

S’adressant au peuple iranien, le président Rohani a rassuré le peuple concernant l’économie du pays, insistant sur » la poursuite des projets de développement, la protection de la monnaie iranienne grâce aux dernières mesures prises pour unifier le système des taux de change « .

Et de noter : » le peuple iranien a toujours fait preuve de courage et de détermination face aux défis, et donc la décision de Trump est une guerre psychologique et économique contre ce peuple et ce dernier ne lui permettra pas de faire pression ».

« Et donc, à l’avenir, si nécessaire, nous procéderons à l’enrichissement industriel sans aucune limitation » a-t-il conclu.

L’UE réitère son engagement envers l’accord alors que l’entité sioniste et l’Arabie acclament la décision de Trump

S’adressant au peuple iranien, la présidente de l’UE Mme.Moghrini a déclaré de ne permettre à personne de déchirer cet accord , on peut trouver des solutions, car cet accord est un exploit diplomatique. Et donc, nous comptons rester engagés à respecter cet accord « .

Pour sa part, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi les six autres signataires de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 « à respecter pleinement leurs engagements », après le retrait des Etats-Unis.

Sur son compte Twitter, le Président français a annoncé que « la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire » iranien et vont « travailler collectivement » à un accord plus large ».

La Russie regrette la décision du Président des États-Unis, pourtant, une telle déclaration n’est pas surprise, a souligné le représentant permanent adjoint auprès de l’Onu Dmitri Polyanski.

Alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé soutenir sans réserve l’initiative de Donald Trump la qualifiant de décision « courageuse et juste ».

« Israël soutient pleinement l’importante décision prise aujourd’hui par Donald Trump de renoncer à l’accord nucléaire catastrophique avec le régime terroriste de Téhéran », a notamment indiqué le Premier ministre.

Pour sa part, l’Arabie soutient et acclame le décision prise par Trump de se retirer de l’accord.

Source: Traduit d'AlMayadeen