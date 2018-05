L’armée syrienne a intercepté mardi soir deux missiles israéliens visant un secteur proche de la capitale Damas, a indiqué l’agence de presse officielle syrienne Sana.

« La défense anti-aérienne a intercepté deux missiles israéliens lancés contre (le secteur de) Kiswé et les ont détruits », selon l’agence Sana.

L’agence avait fait état plus tôt « d’explosions » dans ce secteur, tandis que la télévision syrienne avait retransmis des images de flammes qui se dégageaient d’un incendie provoqué par la destruction des deux missiles.

Citant une source médicale, Sana a indiqué qu' »un homme et sa femme ont été tués à Cheikh Miskine, dans la province de Deraa, à la suite de l’explosion liée à l’agression israélienne près de Kiswa sur l’autoroute reliant Damas à Deraa ».

Une source à l’aéroport international de Beyrouth a déclaré à Sputnik qu’au moment de la frappe contre le secteur de Kiswé, des avions israéliens se trouvaient dans l’espace aérien libanais.

Une vidéo qui montre les conséquences de cette agression circule sur la Toile au lendemain de l’attaque.

La séquence a été publiée sur YouTube par Asem Saleh. Elle montre notamment un incendie qui s’est déclaré suite au tir. Des pompiers et des agents de la protection civile se sont rendus sur place.

Ce n’est pas la première fois que ce secteur au sud-ouest de Damas est visé, ‘Israël’ y avait déjà bombardé des positions militaires.

Le 9 avril, des missiles israéliens ont été tirés contre la base militaire T-4, dans la province centrale de Homs, tuant jusqu’à 14 personnes, dont sept conseillers iraniens.

Etat d’alerte au Golan

Avant le raid, l’armée d’occupation israélienne avait demandé aux autorités locales du plateau du Golan occupé d’ouvrir et de préparer les abris antimissiles , arguant la présence « d’activités inhabituelles des forces iraniennes en Syrie », de l’autre côté de la ligne de démarcation.

Israël a déployé des systèmes de défense et placé ses forces « en état d’alerte élevé face au risque d’une attaque », a dit l’armée d’occupation israélienne, joignant à son communiqué une vidéo de batteries antimissiles en cours d’installation et d’appareils de guerre en phase de décollage et d’atterrissage, avec ce qui ressemble au Golan en toile de fond.

‘Israël’ dit depuis des semaines être prêt à une possible riposte iranienne venue de Syrie, probablement sous la forme de tirs de missiles, en représailles à des récentes frappes ayant visé des conseillers iraniens.

Pour sa part, la télévision d’occupation a fait état du rappel de réservistes de l’armée de l’air, des renseignements et de membres de la protection civile. L’armée d’occupation s’est contentée de confirmer un rappel partiel de réservistes.

Les excursions d’élèves ont été annulées dans le Golan, dont Israël a annexé les 1.200 kilomètres carrés capturés en 1967.

Le ministre de la guerre Avigdor Lieberman a indiqué sur Twitter s’être entretenu avec son homologue américain Jim Mattis et l’avoir informé de la situation.

De son côté, le chef d’état-major israélien, le général Gadi Eizenkot a annulé, mardi son discours par crainte d’une riposte balistique iranienne, alors qu’il avait déjà décrété un état d’alerte auprès de l’armée.

Le directeur de l’institut américain Hudson a confirmé également qu’Eizenkot avait annulé son discours qui était prévu mardi 8 mai à 20 heures lors de la conférence d’Herzliya.

Le département d’État US a aussi alerté les fonctionnaires de l’ambassade américaine à ‘Tel-Aviv’ du danger quant à tout déplacement au plateau du Golan.

Le chef d’état-major des Forces armées iraniennes, le général de brigade Mohammad Baqeri, a déclaré, lundi, que la riposte iranienne ne tardera pas.

Source: Agences