A peine quelques heures après les tirs de missiles yéménites contre des cibles économiques à Ryad, l’unité balistique de l’armée et d’Ansarullah a tiré, mercredi soir, un missile de type Badr1 contre le siège des renseignements saoudiens et de la guerre électronique dans la région frontalière de Najrane (sud de l’Arabie).

Peu auparavant, les forces de l’armée et d’Ansarullah ont visé la capitale saoudienne, en riposte aux agressions de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Selon des sources yéménites, une salve de missiles balistiques, de type Borkane 2H, se sont abattus, mercredi, sur le port al-Jaf et d’autres cibles économiques à Ryad. Et d’ajouter : ces missiles ont atteint leurs cibles avec précision.

Cependant le porte-parole de la coalition a prétendu qu’un des missiles a été intercepté par le système de défense anti-aérien, alors qu’un autre missile est tombé dans une région désertique au sud de Ryad.

4 explosions ont été entendues à Ryad, avait pour sa part rapporté l’agence Reuters.

Deux familles décimées à Sanaa et Saada

Des enfants yéménites tués par un raid saoudien

S’agissant des crimes saoudiens, 5 membres d’une même famille ont été liquidés, mercredi soir, suite à un raid saoudien contre un domicile dans la région de Dahiane, à Saada (nord du Yémen). Selon le correspondant de la chaine yéménite AlMasirah, il s’agit d’une mère et de 4 de ses enfants.

Et puis au nord de la capitale Sanaa, 5 civils ont été tués et 5 autres blessés, dont 3 enfants, après un bombardement visant leur domicile. Un père, une mère et deux de leurs enfants ainsi qu’un de leurs voisins ont péri suite à cette frappe, a-t-on précisé de même source.

La coalition dirigée par Riyad a bombardé, le 7 mai, à deux reprises les locaux de la présidence situés dans le centre de la capitale Sanaa. Les frappes ont fait 90 morts et blessés parmi les civils.

Source: Traduit d'AlMasirah