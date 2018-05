A la suite du retrait unilatéral des États-Unis de l’accord nucléaire (PGAC), le gouvernement de la République islamique d’Iran a publié une déclaration dont voici des extraits:

« Le discours ridicule de Trump contre le peuple iranien témoigne de son ignorance et les accusations infondées qu’ils portent à l’encontre du gouvernement de la République islamique d’Iran ne sont dignes que d’un régime qui par ses agressions a semé le trouble dans la région du Moyen-Orient, qui a alimenté l’extrémisme et le terrorisme, et dont les alliés sionistes commettent des atrocités et violent les droits de l’homme. »

« Le retrait des États-Unis du PGAC a discrédité ce pays sur la scène internationale, remis en question les fondements des relations internationales et la crédibilité des accords bilatéraux avec Washington et mis en danger l’ordre juridique mondial.Contrairement aux États-Unis, l’Iran a toujours respecté ses obligations internationales. Le principe de tenir sa parole fait partie des préceptes fondamentaux de la religion et du fondement du droit international. »

« L’attachement de l’Iran au PGAC a été confirmé à 11 reprises par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et reconnu à plusieurs reprises par tous les États membres, y compris les États-Unis. Les allégations fallacieuses et les mises en scène ridicules n’affectent en rien la valeur et la crédibilité du PGAC d’autant plus que l’Agence internationale de l’énergie atomique a mis un sceau à l’engagement de l’Iran. »

Source: PressTV