La récente décision de plusieurs pays d’Amérique latine de transférer leurs ambassades de Tel Aviv à Jérusalem AlQuds occupée est parfaitement illégale, a relevé dans un entretien accordé à Sputnik Walid Abdel-Rahim, ambassadeur de Palestine en Uruguay.

«Il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui appelle à ne pas ouvrir de représentations diplomatiques à Jérusalem, car au regard de la loi internationale, cette ville est un territoire occupé. Par conséquent, en transférant son ambassade à Jérusalem, le pays viole la loi. Nous n’arrivons pas à comprendre comment un Président ou un État peut s’y décider», a indiqué l’interlocuteur de l’agence.

Et d’exhorter tous les pays à soutenir la paix et la justice afin que les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre en paix au lieu de déménager leurs ambassades.

«Jérusalem est la capitale de l’État palestinien et un territoire occupé, tout comme la Cisjordanie et la bande de Gaza», a rappelé le diplomate.

En décembre, Donald Trump a rompu avec ses prédécesseurs, reconnaissant Jérusalem AlQuds comme capitale de l’entité sioniste, et le 14 mai, l’ambassade américaine déménagera de Tel Aviv à Jérusalem occupée. Dans la foulée des États-Unis, plusieurs pays d’Amérique latine ont annoncé eux aussi le transfert de leurs missions diplomatiques.

Le transfert de l’ambassade des États-Unis est prévu pour le 14 mai pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l’entité sioniste, c’est-à-dire de l’usurpation de la Palestine.

Des 193 pays composant l’Assemblée générale de l’Onu, 128 ont voté fin décembre une résolution condamnant la décision américaine, dont des alliés des États-Unis comme la France et le Royaume-Uni. Seuls sept pays se sont alignés sur Washington.

La décision de Donald Trump a provoqué une vague de protestations dans la plupart des pays musulmans et été désapprouvée par nombre d’ONG internationales.

Source: Avec Sputnik