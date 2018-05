Les trois localités Bet Saham, Yalada et Bebella, sont désormais libres et le drapeau national est désormais hissé au-dessus du bâtiment de la municipalité de cette dernière.

Selon l’agence syrienne officielle Sana, les unités des forces de la sécurité intérieure sont entrées ce vendredi 11 mai dans ces villes situées au sud de la capitale syrienne.

Auparavant, tous les terroristes qui les occupaient ont été évacués vers le nord syrien, après avoir déposé leurs armes lourdes et moyennes, dans le cadre de l’opération visant à annoncer la zone du sud de Damas vide du terrorisme.

C’est le groupe Liwa Doha al-Islam (Brigade crépuscule de l’Islam) qui occupaient cette zone. En 2015, il avait rallié les rangs du groupuscule takfiriste Ahrar al-Cham.

Le correspondant de guerre de Sana a fait état de grandes quantités d’armes, de munitions et de mines, qui ont été saisies, dont certaines sont de fabrication israélienne.

Parmi les armements confisqués figurent des canons de calibre 60, 80 et 120 mm et d’autres de fabrication locale, des armes P90, P10 et N29, des mitrailleuses de calibres différents, des RPG, des fusils, des obus de mortier de fabrication locale, des roquettes, des engins explosifs et des mines israéliennes.

Pendant ces dernières années, le pilonnage des quartiers résidentiels de Damas se faisaient entre autre à partir de ces trois localités.