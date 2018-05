Le président Bachar al-Assad a assuré que la fin de la guerre en Syrie sonnera lorsque toutes les ingérences étrangères seront stoppées.

Lors d’une interview accordée au journal grec « I Kathimeriní », et traduite par l’agence syrienne Sana, le journaliste lui a demandé quand la mission sera accomplie pour l’armée syrienne.

« Elle prendra fin après l’arrêt du soutien étranger aux terroristes… Un jour le gouvernement syrien mettra fin à ce conflit et unifiera la Syrie sous son contrôle. Je ne sais pas quand, mais je l’espère prochainement», a-t-il affirmé.

Douma, la mise en scène pour stopper l’armée

Lors de cet entretien, M. Assad a de nouveau nié que la Syrie dispose d’armes chimiques, tout en assurant que quand bien elle en possèderait, elle ne les utiliserait point.

Interrogé sur la soi-disant attaque chimique de Douma, le président syrien a une énième fois assuré qu’il s’agissait d’une « mise en scène ».

Selon lui, c’est l’armée syrienne qui était visée par cette attaque car opérait une progression importante dans la Ghouta orientale de Damas, à l’est de la capitale.

« Les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés ont attaqué l’armée syrienne pour rehausser le moral des terroristes et l’empêcher de libérer davantage de régions syriennes », a-t-il affirmé.

La Ghouta a été libérée le mois d’avril dernier, après deux mois et demi de combats.

Les US ont aidé Daech à fuir

Questionné sur les déclarations du président américain, Donald Trump, selon lequel la mission des américains est « accomplie en Syrie », le président Assad a assuré que la seule mission qu’ils ont accomplie « c’est lorsqu’ils avaient aidé Daech à prendre la fuite de Raqqa et lorsqu’ils avaient détruit la Syrie ».

«La seule mission menée par les Etats-Unis en Syrie c’est le soutien aux terroristes sans prendre en compte les appellations de leurs factions », a-t-il précisé.

Nos alliés, les pays qui respectent notre souveraineté

En outre, M. Assad a indiqué que son allié en tant que président n’est autre que « le peuple syrien ».

Les alliés les plus forts de son pays étant en outre l’Iran et la Russie, en plus de la Chine qui avait soutenu la Syrie au Conseil de sécurité. « Ces pays respectent la souveraineté et la décision autonome de la Syrie », a-t-il fait noter.

Il faut combattre toutes les armées assaillantes

Concernant la pénétration de la Turquie sur les territoires syriens, le président al-Assad a affirmé que la présence de tout soldat turc sur le sol syrien constitue une occupation, soulignant qu’il faut faire différence entre Erdogan qui soutient les terroristes et le peuple turc qui n’est pas « notre ennemi ».

« Il faut combattre toutes les armées assaillantes, qu’elle soit turque, française ou autre. Ils sont nos ennemis tant qu’elles sont entrées en Syrie d’une manière illégale », a-t-il martelé.

Pas question que la Syrie s’émiette

A la question de savoir s’il craint l’éclatement d’une 3eme guerre mondiale en Syrie, le président Assad a répondu : « Non, pour une simple raison, la sagesse de la direction en Russie ».

Il a toutefois émis l’espoir de ne pas voir de confrontation directe entre les forces de grandes puissances pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables.

Selon lui, pas question que la Syrie s’émiettent, « car tous les courants de la société syrienne coexistent entre eux depuis le premier jour de la crise jusqu’à présent ».

La reconstruction: entre 200 et 400 milliards

A propos du coût de la reconstruction de la Syrie, le président al-Assad a donné le chiffre de 200 milliards au minimum et dans certaines évaluations de 400 milliards de dollars.

«Cette imprécision est due au fait que certaines zones sont toujours sous contrôle des terroristes et il est impossible de donner une évaluation précise de ce chiffre », a-t-il expliqué.

Source: Avec SANA