À l’issue de la prière du vendredi, les Iraniens sont descendus dans les rues de toutes les villes iraniennes pour dénoncer les actes hostiles des États-Unis à l’encontre du peuple iranien, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

À Téhéran, des milliers de personnes ont manifesté pour protester contre la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord nucléaire et de rétablir les sanctions américaines contre l’Iran.

Les manifestatnts scandaient des slogans tels que « Mort à l’Amérique » , « Mort à Israël » et « Nous nous battrons, nous mourrons, mais nous n’accepterons pas de compromis » . La présence de jeunes et d’adolescents était remarquable dans les manifestations protestataires à Téhéran.

À Machhad, à Semnan, à Bouchehr et dans d’autres grandes villes du pays, des manifestations similaires ont eu lieu, pour condamner les positions et les déclarations anti-iraniennes du président US.

Tout en criant haut et fort « À bas l’Amérique » et « À bas Israël », les protestataires ont réclamé une réponse ferme et proportionnelle des autorités iraniennes aux délires de Donald Trump et l’adoption de mesures efficaces face au retrait US du Plan global d’action conjoint (PGAC).

Il est à noter que des étudiants iraniens se sont rassemblés, le mercredi 9 mai, devant l’ancienne ambassade américaine à Téhéran pour dénoncer la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien.

Source: Médias