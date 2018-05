Le commandant en chef de l’armée iranienne, le général Kyomerth Haidari a affirmé que « le compte à rebours jusqu’à la disparition de l’entité sioniste est inscrit sur un calendrier, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans une déclaration en marge du dévoilement de trois livres traitant sur le modèle de commandement au siège de la force terrestre de l’armée iranienne, le général Kyomerth Haidari a déclaré que » la décision du président américain Trump de se retirer de l’accord nucléaire est non seulement stupide et laissera un mauvais impact sur les sionistes, mais en plus, elle accélérera la disparition de cette entité ».

Source: Médias