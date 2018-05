Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rencontré l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington, Yousef al-Otaiba, lors de son voyage dans la capitale américaine en mars, rapporte samedi l’Associated Press (AP).

Selon les rapports, le Premier ministre et son épouse Sara ont été invités par M. Otaiba à rejoindre sa table dans le restaurant chic ‘Cafe Milano’ dans la région de Washington D.C.

Se trouvaient sur la table de M.Otaiba, l’ambassade bahreïni Abdallah ben Rached al-Khalifa, que le directeur politique du département d’Etat Brian Hook ainsi que plusieurs journalistes.

La discussion a tourné autour de questions politiques, notamment le dossier iranien rapporte AP, ajoutant que Netanyahou a serré la main d’Otaiba et de Khalifa à la fin du dîner.

Selon le Huffington Post, ce n’est pas la première fois qu’un contact a lieu entre les deux hommes.

En 2015, Otaiba aurait été invité à assister au discours de Netanyahu contre l’accord nucléaire iranien aux Etats-Unis. Une invitation qu’il aurait poliment refusée. Bien que les EAU et Israël n’aient pas de relations diplomatiques officielles, Netanyahu a déjà rencontré Otaiba ainsi que le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dans un hôtel à New York en 2012 après avoir assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies, où il a déclaré que la communauté internationale devait faire tout son possible pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.

Selon le quotidien Haaretz, Netanyahu a initié la rencontre avec Zayed Al Nahyan et Otaiba qui s’est déroulée dans sa chambre à l’hôtel Loews Regency, où le programme nucléaire de l’Iran était à l’ordre du jour. Zayed Al Nahyan aurait déclaré à Netanyahu que les EAU étaient intéressés à améliorer les relations avec Israël, mais cela ne pouvait pas se faire en raison du conflit non résolu avec les Palestiniens.

Médias israéliens + AlQuds al-Arabi