Les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont détruit, samedi soir, un char saoudien tuant les soldats à bord. Selon une source militaire yéménite, un missile téléguidé a atteint avec précision le char dans la région de Najrane, au sud de l’Arabie.

Plusieurs autres militaires saoudiens ont été tués et blessés suite à des tirs d’artillerie yéménites visant plusieurs bases militaires sur le front de Jizane, (sud de l’Arabie). Un bulldozer militaire saoudien a également été détruit lors de ce pilonnage.

Les tribus yéménites se révoltent contre les EAU

Sur un autre plan, l’ampleur des protestations contre la présence des troupes émiraties au Yémen s’élargit de jour en jour.

En réaction à l’occupation des EAU, les tribus du gouvernorat de Mahra, dans l’est du Yémen, ont publié le 12 mai un communiqué dans lequel ils appellent les Émirats à évacuer ses militaires de Socotra.

Tout en soutenant les positions du gouvernement démissionnaire yéménite mené par Mansour Hadi et exilé en Arabie saoudite, envers l’occupation de Socotra par les EAU, les tribus ont averti que si Abu Dhabi ne retirait pas ses troupes de l’île, il serait confronté à une riposte cinglante.

Après l’arrivée de plus de 300 militaires émirats à l’aéroport et au port de Socotra, le gouvernement démissionnaire yéménite qui contrôle les provinces du sud, a demandé à l’Arabie saoudite de mettre fin à l’occupation des EAU et a menacé de porter plainte contre Abu Dhabi auprès des Nations unies.

Le mercredi 9 mai, dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité, le gouvernement démissionnaire du Yémen mené par Abd Rabbo Mansour Hadi exilé en Arabie saoudite, a porté plainte contre Abou Dhabi suite au refus de ce dernier de retirer ses troupes de l’île de Socotra, a rapporté Fars News.

La lettre indique que la présence militaire d’Abou Dhabi sur l’île de Socotra est illégale et injustifiée. Elle conteste la prise du contrôle de l’aéroport et des ports par les militaires émiratis qui ont ordonné aux employés d’abandonner leur travail jusqu’à nouvel ordre.

La saisie du Conseil de sécurité de l’ONU et les propos du conseiller du prince héritier d’Abou Dhabi témoignent de la mainmise des EAU sur l’île de Socotra et du maintien de leur présence militaire au Yémen qui pourrait conduire à l’effondrement de la coalition saoudienne.

Avec AlQuds al-Arabi + PressTV