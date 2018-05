La Corée du Nord ne renoncera jamais entièrement à ses armes nucléaires, a jugé un transfuge nord-coréen de haut rang avant le sommet historique prévu le mois prochain entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump.

L’effervescence diplomatique actuelle ne débouchera pas sur « un désarmement complet et sincère » mais simplement sur « une menace nucléaire nord-coréenne réduite », a estimé Thae Yong-ho, l’ex-ambassadeur adjoint de Corée du Nord en Grande-Bretagne qui avait fait défection en août 2016.

« Au bout du compte, la Corée du Nord restera une puissance nucléaire travestie en Etat non nucléaire », a-t-il ajouté dans un entretien avec l’agence sud-coréenne Newsis.

Lors du sommet qui se tiendra le 12 juin à Singapour, la question des programmes balistique et nucléaire nord-coréens devrait figurer en bonne place des discussions.

Le mois dernier, lors de leur propre sommet, les deux Corées s’étaient engagées derrière l’objectif de dénucléarisation de la péninsule. Pyongyang vient d’annoncer qu’il démantèlerait fin mai son seul site connu d’essais nucléaires mais n’a pas précisé publiquement les concessions qu’il propose.

Washington exige une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (DCVI) » de la Corée du Nord et affirme que la vérification est essentielle.

Le Nord a déclaré qu’il n’aurait pas besoin d’armes atomiques si la sécurité du régime était garantie.

Mais, pour M. Thae, l’un des transfuges les plus gradés à avoir fait défection ces dernières années, « la Corée du Nord va faire valoir que le processus de désarmement nucléaire débouchera sur son effondrement et va s’opposer à la DCVI ».

Pendant des années, les tensions ont secoué la péninsule et au-delà à cause du développement des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, auxquels ont répondu des sanctions de plus en plus dures du Conseil de sécurité de l’ONU, des Etats-Unis, de l’Union européenne, de la Corée du Sud entre autres.

L’année dernière, M. Trump avait promis de déchaîner sur le Nord « le feu et la furie ». Mais les jeux Olympiques d’hiver organisés en Corée du Sud furent le catalyseur d’un rapprochement spectaculaire qui doit culminer avec le sommet inédit entre Washington et Pyongyang.

Source: AFP