Le tribunal de la Révolution a prononcé la peine de mort contre les 8 assaillants qui ont attaqué le Parlement et le mausolée de l’Imam Khomeiny.

« Un acte d’accusation a été émis pour 18 autres accusés, mais le dossier n’a pas encore été porté devant la cour », a déclaré le président de ce tribunal, avant d’ajouter : « Si Dieu le veut, ils seront mis en examen prochainement. »

Le 7 juin 2017, des terroristes ont pénétré dans le Parlement iranien et le mausolée de l’imam Khomeiny avant d’ouvrir le feu sur le public et de se faire exploser. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées lors de ces attentats terroristes.

Source: PressTV