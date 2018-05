À un jour du transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods, des milliers de Marocains ont manifesté pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien.

En organisant des manifestations en soutien au peuple palestinien à l’occasion du 70e anniversaire de la Nakba, le jour où le régime d’Israël a occupé la Palestine, les Marocains ont condamné les agressions d’Israël, l’occupation des territoires palestiniens et le transfert de l’ambassade américaine à Qods, a rapporté l’agence de presse Fars News.

Devant le Parlement marocain, à Rabat, capitale marocaine, les manifestants scandaient des slogans contre la normalisation des relations de leur pays avec Tel-Aviv.

Les manifestants ont également défendu le droit des Palestiniens à un État indépendant avec comme capitale Qods et condamné les crimes commis par le régime israélien, entre autres le massacre et l’expulsion des Palestiniens et la colonisation qui se poursuit depuis 70 ans.

Lundi 14 mai, simultanément au 70e l’anniversaire de la Nakba, le régime israélien va fêter l’occupation des territoires palestiniens et le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods.

« Nombre de personnalités, dont l’ambassadeur américain en Palestine occupée, David Friedman, et une délégation américaine dirigée par Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, participeront à la cérémonie de transfert de l’ambassade américaine », a annoncé le département d’État américain.

Source: PressTV