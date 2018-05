L’ambassadeur de la Palestine en Iran, Salah al-Zawawi , a affirmé que « la promesse de Dieu sera réalisée et que la fin de l’entité sioniste est inévitable , d’ailleurs elle n’existera que dans la mémoire des générations futures », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a ajouté que « la lutte du peuple palestinien contre l’entité sioniste est une longue guerre et mènera à la libération de toutes les terres palestiniennes et des lieux saints en Palestine ».

Il a noté que « le guide suprême de la révolution islamique suit la voie de l’Imam Khomeiny (RIP) et porte en lui des objectifs ambitieux, notamment la libération de la Palestine et d’Al-Aqsa, d’unir les musulmans et de vaincre les ennemis impérialistes et sionistes ».

Il a souligné que « le défunt Imam a brisé les idoles de la Kahilya moderne (ndrl: l’Ignorance moderne), il nous a offert la République islamique. C’est ainsi que l’Iran résiste avec détermination et avec force face auxs puissances arrogantes du monde, et se dirigent vers la réalisation de ses objectifs à court et à long terme ».

M.Zawawi a noté que » notre bataille contre les sionistes et les impérialistes est une bataille historique qui commencé il y a plus de 300 ans . Car l’objectif de nos ennemis est la formation du Grand Israël dans le monde musulman , en annexant une partie du Sinaï ,certaines régions de la Syrie et du Liban , toute la Palestine et une partie de l’Irak, et un tiers de l’Arabie Saoudite à Médine ».

Source: Médias