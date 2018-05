C’est au Yémen où a eu lieu la plus grande manifestation de soutien au peuple palestinien, au lendemain du massacre perpétré par l’armée d’occupation israélienne contre la marche de retour organisée à la frontière de la bande de Gaza.

Des dizaines de milliers de yéménites ont manifesté dans les rues de la capitale Sanaa pour dénoncer les crimes israéliens et le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à la ville sainte d’al-Quds occupée, a rapporté le site en ligne de la chaine de télévision yéménite Al-Massirah proche du mouvement Ansarullah .

« Cette manifestation aujourd’hui vise à affirmer que la cause palestinienne est notre cause première et pour rejeter totalement les décisions de Trump », a déclaré Mohamad-Ali Al-Houthi, le président du Haut-Comité révolutionnaire.

62 palestiniens ont été tués et 2400 palestiniens ont été blessés dans les tirs israéliens le lundi 14 mai contre la manfestation palestinienne qui protestait contre le transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à la ville sainte d’Al-Quds Jérusalem et sa procalmation par Washington comme étant la capitale éternelle d’Israël.

Selon le dirigeant yéménite « Le jour viendra où les ennemis finiront par capituler et la justice sera rendue. Le droit des Palestiniens ne sera pas dilapidé par la Volonté de Dieu ».

D’après Al-Houthi, les régimes qui ont déclenché la guerre contre le Yémen n’ont pu se rassembler pour faire de même contre Israël, pour la cause d’al-Quds et la cause palestinienne. Il faisait allusion à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis qui ont formé une coalition arabe pour mener la guerre contre ce pays, sous prétexte de soutenir son président démissionnaire contesté Abed Rabbo Hadi Mansour. Elle comporte entre autre l’Egypte, la Jordanie et le Soudan.

« L’offensive qui s’est réunie contre les Yéménites pour la légitimité d’une personne n’a pu s’allier pour la légitimité d’Al-Quds », a-t-il déploré aussi.

« Nous n’avons pas vu de tempête Al-Hazm (la fermeté, en allusion au nom de la guerre menée contre le Yémen) pour Al-Quds ni pour briser le siège contre les Palestiniens. La tempête de fermeté ne devrait être menée que contre les ennemis de la nation », a-t-il souligné dans son discours.

Selon lui, tous les Etats arabes et islamiques devraient se réunir pour former l’armée de libération de la Palestine.

M. Al-Houthi a même assuré que son pays est disposé à soutenir les pays qui l’agressent s’ils forment une armée pour combattre l’entité sioniste.

Selon le président du Haut-comité révolutionnaire, Israël œuvre pour décimer toute la nation islamique et non seulement le peuple palestinien.

« Nous disons aux Palestiniens de persévérer et de lutter pour obtenir vos droits », a-t-il ajoute.

Estimant que ceux qui gèrent les guerres dans la région arabe ne sont que les renseignements israéliens et américains, Mohamad-Ali al-Houthi a conclu: « Nous disons à tous ceux qui participent à la guerre contre le Yémen d’aller combattre pour la Palestine… … Allez conquérir al-Quds de nouveau au lieu de vous taire face aux décisions de Trump ».