Malgré tous ses équipements militaires sophistiqués, dont des avions de chasse modernes, l’Arabie saoudite a demandé à une dizaine d’officiers américains d’aider les militaires saoudiens à découvrir des lance-missiles et des dépôts de missiles appartenant aux Yéménites.

La guerre contre le Yémen est déjà entrée dans une nouvelle étape qui surprend largement les agresseurs. Pendant les trois dernières années suivant le début de l’agression saoudienne contre le Yémen, des failles de l’armée saoudienne sur les plans de la gestion et des capacités ont été largement révélées si bien que les militaires saoudiens avaient du mal à contrer les équipements militaires, en grande partie peu sophistiqués et obsolètes, des combattants yéménites. Les tirs de missiles quasi quotidiens des forces yéménites en direction des cibles saoudiennes viennent à l’appui de cette affirmation.

Les médias américains, et pour la première fois le quotidien The New York Times, ont récemment révélé l’implication d’un groupe d’officiers US dans les conflits du Yémen ayant pour mission de repousser les attaques au missile des combattants yéménites.

C’est la coalition saoudienne qui tient le haut du pavé dans le ciel yéménite et c’est elle qui bénéficie d’importantes aides indirectes des États-Unis depuis le début de la guerre, en mars 2015, mais aucun de ces éléments n’empêche l’Arabie saoudite de reconnaître sa faiblesse en faisant appel aux forces spéciales américaines.

Les forces spéciales US en quête de lance-missiles, pourquoi ?

Les plateformes qui permettent le tir des missiles balistiques Scud sont appréciées pour deux caractéristiques : d’abord, elles sont mobiles et ensuite, elles peuvent échapper aux frappes aériennes en quittant tout de suite le lieu où elles sont installées avant que n’arrivent les avions de combat agresseurs. Au moment où était en cours une guerre contre l’Irak en 1991, la coalition occidentale a fait des efforts a maxima pour anéantir ce type de lance-missiles, appartenant, à cette époque-là, à Saddam Hussein, mais une grande partie de ces armes en sont sorties saines et sauves.

Les Américains sont-ils vraiment entrés au Yémen ?

La première théorie qui s’impose met en évidence la faiblesse de l’armée saoudienne : équipée des armements les plus sophistiqués, dont des AWACS, des systèmes d’identification et des avions de combat modernes, l’Arabie saoudite a fait appel à 12 membres des forces spéciales américaines pour qu’ils fournissent aux militaires saoudiens les formations lui apprenant comment localisé les lance-missiles et les dépôts de missiles des Yéménites.

La deuxième théorie suggère la présence des forces américaines sur le territoire yéménite, ce qui contredit les promesses qu’a faites Donald Trump lors de sa campagne électorale.

En tout cas, une raison ou une autre, cela ne pourra nullement cacher les failles de l’armée saoudienne, qui reste incapable d’accomplir les missions les plus simples dans une guerre quasi unilatérale, ce qui met en cause les fanfaronnades et les chimères de l’Arabie saoudite, qui croit être une superpuissance régionale.

Source: PressTV