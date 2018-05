Le guide suprême de la révolution islamique , l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que « les Palestiniens enduraient la présence d’ une fausse entité pendant que les musulmans se contentaient de comtempler leurs souffrances », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant au cours d’une réunion avec des récitateurs du Coran, l’ayatollah Khamenei a déclaré qu »alQods est la capitale de la Palestine et elle sera libérée des ennemis, grâce à Dieu. Les États-Unis et leurs alliés ne pourront rien faire contre cette promesse divine ».

Et poursuivre : » Les États-Unis et leurs complices seront finalement obligés d’accepter leur échec conformément à la promesse infaillible de Dieu . Vous avez constaté, pendant ces derniers jours, les crimes qu’a commis le régime malveillant et illégitime d’Israël, qui a tué des dizaines de personnes et blessé des milliers de Palestiniens. Certains reprochent aux États-Unis leur inaction.. or, les États-Unis et plusieurs États occidentaux sont complices de ces crimes ».

Il a souligné que « les problèmes dont souffrent le monde musulman, les conditions déplorables de la Palestine et les crimes commis par le régime israélien pendant ces derniers jours, résultent de l’éloignement de la Oumma islamique du Coran » soulignant que l’hostilité contre l’Islam ne prendrait jamais fin ».

Et de conclure : » Si la Oumma islamique se rapproche du Coran, elle vaincra l’ennemi, tout comme l’a promis le Coran, telle est la promesse divine ».

Source: Médias