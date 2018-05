Les Emirats ont annoncé, jeudi soir, la mort d’un de leurs soldats au Yémen. Selon l’agence officielle WAM, « le sergent Saiid Hajeri a été tué lors d’une mission menée par la coalition dirigée par l’Arabie ». L’agence n’a pas fourni des informations supplémentaires sur les circonstances ou le lieu de sa mort.

L’unité balistique de l’armée yéménite et des forces populaires d’Ansarullah ont tiré, jeudi, un missile de type Badr1 contre la base militaire d’al-Anad, dans la province de Lahj au sud du pays. Des troupes émiraties y sont déployées.

Un char émirati incendié

Entre-temps, le média de guerre des forces yéménites (armée + Ansarullah) a publié les images d’un véhicule militaire de la coalition saoudo-US visé par un missile téléguidé sur le front de la côte ouest. Les soldats de l’armée et d’Ansarullah ont ensuite incendié à l’aide d’un briquet le véhicule émirati endommagé.

Les mercenaires de la coalition appuyée par les forces saoudiennes et émiratie tentent en vain de s’accaparer de cette zone stratégique.

Badr1 frappe Jizane

Par ailleurs, les forces yéménites ont tiré ce vendredi à l’aube un nouveau missile balistique de type Badr-1 contre la province de Jizane, dans le sud-ouest saoudien, considérée comme un pôle économique du royaume wahhabite.

Les responsables yéménites avaient déjà averti qu’au cas où l’Arabie saoudite continuait de bombarder les villes du Yémen, les attaques au missile visant les cibles saoudiennes deviendraient une riposte quotidienne.

L’armée yéménite et Ansarullah, ont multiplié, depuis le début de 2018, leurs attaques balistiques contre des cibles saoudiennes.

L’Arabie saoudite confirme avoir été frappée, jusqu’ici, par une centaine de missiles yéménites.

Plus de 14.000 civils yéménites ont été tués tandis que des milliers d’autres ont été blessés depuis l’agression en mars 2015 d’une coalition menée par l’Arabie saoudite. Des millions de citoyens ont été déplacés, les infrastructures vitales ont été rasées et la propagation des maladies contagieuses comme la diphtérie et le choléra se répandent de jour en jour.

AlMasirah + PressTV