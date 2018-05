Le site Média de guerre yéménite a diffusé les images vidéo d’une opération d’attaque réalisée par l’armée yéménite et les comités populaires d’Ansarullah contre la position saoudienne MBC à Jizane, dans le sud de l’Arabie saoudite. Selon les images, les combattants et les militaires yéménites se sont emparé des armements et des munitions qu’ils ont trouvés dans cette position d’où les soldats saoudiens ont pris la fuite.

Cette annonce intervient alors que les avions de la coalition saoudo-américaine contre le Yémen continuent de bombarder la région al-Atghine dans la province avoisinante de Saada, laquelle fait l’objet d’une tentative d’infiltration des forces de la coalition.

Par ailleurs, les médias saoudiens ont fait état de la mort de 5 soldats saoudiens dans des affrontements dans les deux provinces saoudiennes de Najrane et Jizane.

A l’ouest du Yémen, des combats violent ont opposé l’armée et les comités aux forces du président déchu Abed Rabbo Hadi Mansour et ce dans la province de Hajjat, frontalière avec l’Arabie saoudite. Selon al-Mayadeen, les forces de la coalition tentent de s’infiltrer dans cette province sous la couverture d’un bombardement aérien intensif.

Dans la province al-Jof, à l’est du Yémen, également frontalière avec l’Arabie, un certain nombre des miliciens des forces pro-Hadi ont été tués et blessés dans une embuscade tendus par les combattants d’Ansarullah.

Les combats se poursuivent entre les forces de Tarek Saleh, le fils de l’ex-président Ali Abdallah Saleh et qui est soutenu par les Emirats et l’armée et les comités d’Ansraullah dans le gouvernorat Haïs de la province al-Jof.