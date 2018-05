Les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont une nouvelle fois tiré, samedi, un missile balistique Badr-1 en direction de la base aérienne saoudienne de Khamis Mushait dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite. Il s’agit de la 2ème frappe visant cette base, située à 250 km des frontières yéménites. Un Badr-1 s’était abattu sur ce site le 7 avril 2018.

Par ailleurs, plusieurs mercenaires de la coalition saoudo-US ont été tués et blessés, samedi soir, après l’avortement de leur offensive contre la province de Lahj, au sud du pays. Les forces yéménites ont repoussé la progression de ces mercenaires qui se dirigeaient vers Tawr al-Baha, a précisé une source militaire citée par la chaine yéménite AlMasirah.

Et puis au-delà des frontières, les francs tireurs yéménites ont liquidé deux mercenaires de la coalition, détruit un véhicule militaire et bombardé les attroupements de l’armée saoudienne et de leurs mercenaires sur les fronts de Najrane et Jizane (sud de l’Arabie).

Les EAU soudoient le Soudan

Entre-temps, Riyad et Abou Dhabi s’efforcent à déployer tous leurs moyens, afin de parvenir à maintenir les forces soudanaises au Yémen.

Abou Dhabi a annoncé le samedi 19 mai un plan de distribution de nourriture dans plusieurs régions soudanaises, a rapporté l’agence de presse émiratie WAM, cité par le site iranien PressTV.

« Afin de surveiller le processus d’approvisionnement des marchés locaux du pays en aliments et d’en faire parvenir aux pauvres dans plusieurs régions, une délégation émiratie se rendra dans deux jours à Khartoum, capitale soudanaise », a déclaré le directeur du Croissant-Rouge émirati.

Cette nouvelle initiative intervient après la décision du gouvernement soudanais de retirer ses troupes du Yémen. La semaine dernière un certain nombre de députés soudanais, s’adressant à Omar el-Béchir, le président soudanais, ont réclamé le retrait des militaires soudanais du Yémen dans les plus brefs délais.

Le directeur du Croissant-Rouge émirati a souligné qu’Abou Dhabi tenait à maintenir et à renforcer la présence des troupes soudanaises au Yémen en contrepartie de la réalisation de différents projets au Soudan.

Mohammed Sharaf, vice-ministre émirati des Affaires étrangères, avait auparavant annoncé l’inauguration de plusieurs succursales des banques émiraties au Soudan malgré les sanctions américaines.

Frappé par la pauvreté et de mauvaises conditions économiques, le Soudan, déçu par ses alliés du golfe Persique, se tourne à présent vers la Turquie et le Qatar.

En mars 2015, avec le feu vert de Washington la coalition saoudienne a déclenché une des guerres les plus meurtrières au monde contre le Yémen, le pays le plus pauvre du Moyen-Orient. Sous le silence complice de la communauté internationale, il continue d’agresser avec une brutalité extrême le peuple yéménite.

L’œil rivé sur les aides financières de Riyad, le Soudan est depuis 2015 pleinement impliqué dans les combats terrestres au Yémen et y a envoyé ses soldats, dont un grand nombre ont été tués.

Cette guerre, qui dure déjà depuis un peu plus de quatre ans, a fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et des millions de déplacés parmi les citoyens yéménites, sans oublier la destruction des infrastructures du pays.