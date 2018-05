La visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en Arabie saoudite a apporté de l’eau au moulin à ceux qui doutent du sort du prince héritier saoudien Mohamad Ben Salmane (MBS). Celui-ci n’ayant fait plus aucune apparition publique depuis l’affaire du palais royal le 21 avril dernier.

La semaine passée, des informations ont été véhiculées par de nombreux médias, dont iraniens, faisant état que MBS a été mortellement blessé dans une tentative de coup d’état au cours de laquelle des tirs nourris ont été entendus.

Alors que des membres de l’opposition saoudienne affirmaient qu’«un haut officier des forces terrestres a mené un raid sur le palais pour assassiner le roi et le prince héritier», l’agence iranienne Fars News, citant un agent du renseignement, a déclaré que le prince héritier saoudien a été touché par deux balles.

Plus est-il que des rapports ont indiqué que le roi et son fils avaient été évacués vers un bunker par des troupes américaines.

Mais un autre indice corrobore la thèse qui suspecte qu’il s’est passé quelque chose : son principal concurrent, le prince Mohamad Ben Nayef qu’il avait lui-même destitué dans une manœuvre sournoise concoctée avec son père a multiplié ses critiques à son encontre. Ces derniers jours, sur son compte Twitter , il l’a accusé entre autre d’av oir abandonné la ville sainte d’al-Quds, et mis en danger le royaume. Oser un ton stigmatisant contre MBS qui musèle toute contestation est certes la preuve que celui-ci n’est plus aussi menaçant qu’il l’était.

La disparition des MBS est d’autant plus suspicieuse qu’il était connu pour être prolifique en termes d’annonces et de tweets, et ne laissait aucune occasion sans apparaitre en public.



C’est la raison pour laquelle l’annonce que le Premier ministre éthiopien l’a rencontré corrobore la version qui suspecte son absence. En effet, MBS n’a pas non plus fait d’apparition publique avec son hôte et il n’y a eu aucune photo pour les deux dirigeants. Dans l’agence nationale éthiopienne, l’information de la rencontre est mentionnée sans illustration.

En revanche, lors de sa visite aux Emirats arabes unis, le lendemain, la photo de sa rencontre avec le prince héritier Mohamad ben Zayed était en tête de l’article.

