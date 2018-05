Le gouvernement indien a jugé nécessaire d’équiper l’armée de matériels de guerre sans pilote. Selon un responsable du ministère indien de la Défense, des travaux de conception de chars et avions sans pilote, ainsi que de robots de combat sont en cours.

L’Inde a lancé les travaux de conception de chars et avions sans pilote, ainsi que de robots de combat, a annoncé dimanche aux journalistes le chef du département pour la production de défense du ministère indien de la Défense, Ajai Kumar.

«L’avenir appartient à l’intelligence artificielle. Nous devons nous préparer à une guerre de nouvelle génération qui sera de plus en plus technologique, automatisée et robotisée», a indiqué M.Kumar à la chaîne de télévision NDTV.

Il a précisé que les guerres du futur engageraient des drones, des navires et avions sans pilote et des robots de combat.

Selon le responsable, le gouvernement indien a décidé d’introduire des systèmes d’intelligence artificielle dans les troupes terrestres, la marine et l’armée de l’air.

Un groupe de travail présidé par le chef du Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, a été mis en place pour développer un projet d’adoption de l’intelligence artificielle dans les forces armées du pays. D’après M.Kumar, ce projet sera financé sur le mode de partenariat public-privé.

Source: Sputnik