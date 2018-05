Le chef du Hamas Yahya Sinwar a déclaré que « le mouvement national palestinien qui s’est traduit à travers les marches du retour, jouit de l’unanimité des factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza », ajoutant que » ce mouvement a réalisé jusqu’à présent une série d’objectifs stratégiques, notamment, la restauration du droit de retour à la mémoire de la nation arabe et islamique ou l’enterrement de la théorie qui prétend que la cause palestinienne n’a pas de place sur l’agenda mondial ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, M. Sinwar a souligné que « le peuple palestinien a choisi la voie de la résistance populaire et du mouvement pacifique parce que les circonstances l’ont forcé à adopter cette option » notant que « cela ne signifie pas que nous avons renoncé à d’autres options. Nous avons beaucoup d’autres choix et l’option de la résistance armée est toujours sur la table ».

Et pour la prochaine étape, il a révélé que « plusieurs personnalités participeront dans d’autres occasions à venir, dont la plus importante aura lieu le 5 et le 8 Juin prochain (Journée mondiale d’alqods) », soulignant que « le peuple palestinien compte exprimer sa résistance populaire durant les prochains jours ».

Le leader de Hamas a nié qu' »il y ait eu des accords entre le mouvement et le Caire pour arrêter les marches de retour. Ce mouvement continue jusqu’à ce que nos gens atteignent leurs objectifs dans leur intégralité ».

Notre relation avec l’Iran est « très forte » et « excellente » avec le Hezbollah

M.Sinwar a souligné que si « Israël lance une agression contre Gaza, la résistance lui réserve de nouvelles surprises », soulignant que « le mouvement entretient une excellente relation avec le Hezbollah libanais voire les contacts sont quotidiens entre les deux parties ».

En ce qui concerne les relations avec l’Iran, M.Sinwar a affirmé que « la relation est trés forte et stable, et baigne dans la chaleur », notant que « ce pays n’a pas hésité pas durant des années après l’agression de 2014 à soutenir la résistance avec de l’argent, de l’équipement et de l’expertise ».

M.Sinwar a conclu : « le Hamas refuse toute agression israélienne contre un pays, en particulier si une des parties de l’axe de la résistance est attaquée. Nous combattrons, si Dieu le veut, avec toute notre force pour exprimer clairement notre position ferme, sans aucune hésitation ».

