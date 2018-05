Le porte-parole de l’armée yéménite, le général Charaf Loqman, a affirmé que les affrontements contre les mercenaires sur le front de la côte ouest se poursuivront jusqu’à sa libération totale.

Et d’ajouter dans une déclaration à l’agence yéménite Saba’ : les unités de l’armée et d’Ansarullah résistent avec bravoure aux tentatives désespérées de l’ennemi pour progresser vers les positions de défense fixes sur le front côtier.

« Les renforts de l’ennemi (coalition saoudo-US) dépêchés à ses mercenaires n’ont plus de valeur militaire, vu que le champ de bataille est désormais dans le collimateur de l’artillerie des forces yéménites », a précisé M.Loqman. Et d’assurer : « la libération de du front côtier des résidus des envahisseurs est très proche ».

« Les forces d’agression (coalition saoudo-US) trompent leurs mercenaires en prétendant leur victoire imminente alors qu’en réalité elles imposent un black out sur les pertes considérables infligés aux mercenaires pour éviter leur retrait de la bataille », a en outre expliqué le porte-parole de l’armée yéménite.

Appel à l’unité des Yéménites

Entre-temps, le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a appelé le peuple yéménite à l’unité afin de contrer les objectifs de Riyad et Abou Dhabi.

Dans un communiqué publié à l’occasion du 28e anniversaire de la fête nationale au Yémen, Mahdi al-Mashat, a affirmé que « l’occupation dirigée par l’Arabie et les Emirats ne permettra pas l’unité du pays ou la scission (du sud), vu que l’instabilité du Yémen assure sa survie ». Il a, dans ce contexte, sommé « tous les Libres dans les régions occupés, dont l’île de Socotra, à se mobiliser d’une façon sérieuse et responsable afin de contrer les plans de l’invasion et de l’occupation ».

AlKaaba menacé

M.Mashat a en outre dénoncé l’invasion israélienne de la Palestine et le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv vers la ville d’AlQuds occupée. Il a, dans ce contexte, mis en garde contre le danger de l’abandon d’AlQuds, 1ère qibla des musulmans, (direction vers laquelle les musulmans se tournent pour prier). Cela ouvre la voie à la vente d’AlKaaba, 2ème qibla des musulmans. Et de rappeler que la coalition (saoudo-US) s’est tenue aux côtés de l’agression contre la Palestine, en applaudissant le transfert de l’ambassade US vers AlQuds.

Avec AlMasirah + AlMayadeen