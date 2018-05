Alors que le prince héritier saoudien demeure toujours inaperçu, un prince saoudien dissident a appelé ses oncles à renverser le roi Salman et à prendre le contrôle du pays.

Selon le site en ligne américain Middle East Eye, c’est le prince Khaled bin Farhan qui est derrière cet appel adressé aux princes Ahmed bin Abdulaziz et Muqrin bin Abdulaziz.

Dans l’interview, il a déclaré que si Ahmed et Muqrin s’unissaient, «99% des membres de la famille royale, les services de sécurité et l’armée se tiendraient derrière eux ».

Selon lui, les dommages causés à la famille royale saoudienne et au royaume par la gouvernance « irrationnelle, erratique et stupide » de Salman avaient dépassé le point de non-retour.

Le prince Khaled est un membre éloigné de la famille royale saoudienne. Mais Riyad qui est sensible à tout membre qui rompt les rangs, même s’il est éloigné de la ligne de la succession, a essayé de le faire revenir dans le giron familial. Des membres éminents de la famille royale ont tenté de l’attirer en Arabie afin de le réduire au silence. L’un d’eux lui a offert une place dans son avion privé lors d’une visite officielle en Allemagne, où il a obtenu l’asile politique depuis 2013. Mais il a refusé de le suivre.

Citant les récentes déclarations de Mamduh bin Abdulaziz, un des frères aînés encore en vie du roi Salman, il assure qu’il y a un grand sentiment de colère au sein de la famille royale.

L’appel à un coup d’État survient alors que le mystère continue à propos des rafales de coups de feu qui ont été entendus devant le palais du roi Ouja à Riyad en avril. L’explication officielle était que les gardes de sécurité avaient abattu « un drone jouet ».

Mais le Twitteur saoudien anonyme Mujtahidd a déclaré que le palais avait été attaqué par des armes lourdes montées sur deux SUV, au cours desquelles six agents de sécurité et deux assaillants ont été tués.

MBS n’a pas été vu en public depuis l’incident de la fusillade.

Les spéculations sur son sort sont exacerbées par les tentatives semi officielles destinées à montrer qu’il ne lui est rien arrivé.

Pour les contrer, le bureau de MBS a publié le 18 mai une seule photographie de lui avec des dirigeants régionaux, arguant qu’elle a été prise au Caire depuis quelques jours. Elles illustrent MBS au côté du roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa, du prince héritier émirati Mohamad Ben Zayed et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Or, la venue de ces trois dirigeants au Caire n’avait pas été annoncée au préalable, et les médias n’étaient pas là pour prendre la photographie en question. Elle peut très bien pu être prise lors d’une rencontre précédant la date fatidique du 21 avril.

Une autre tentative maladroite a eu lieu aussi via l’Ethiopie.

Ces deux derniers jours, l’agence officielle éthiopienne a assuré que le Premier ministre éthiopien Abey Ahmad a dit avoir rencontré MBS lors d’une visite à Riyad. Or, la dépêche de l’agence sur la rencontre est publiée sans illustration. Alors que celle de la rencontre qui a eu lieu le lendemain avec le prince héritier des Emirat arabes unis a été bel et bien illustrée.

Source: Divers