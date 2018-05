Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait noter que les défenses antiaériennes syriennes avaient repoussé l’attaque et l’avaient empêchée de réaliser ses objectifs.

Selon l’agence d’informations russes sputnik, l’aéroport de Homs aurait subi une attaque de missiles, les systèmes de défense aérienne l’auraient repoussée.

« Un de nos aéroports militaires dans le centre du pays a été exposé à une attaque de missiles, nos systèmes de défense aérienne l’ont repoussée empêchée d’atteindre sa cible », précise Suptnin, citant SANA.

Plus tôt, l’agence a rapporté que des explosions auraient été entendues près de l’aéroport al-Dabaa de Homs.

Meqdad: le retrait ou la présence des forces iraniennes ou du Hezbollah en Syrie ne sont pas négociables

Toujours selon alMayadeen, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faysal Mekdad a souligné que « le retrait ou la présence des forces iraniennes ou du Hezbollah en Syrie ne sont pas négociables, car cette question ne concerne que le gouvernement syrien ».

Il a ajouté : » la République arabe syrienne a demandé à des forces alliées et amicales de l’ aider dans la guerre contre le terrorisme. Et donc, les forces russes et les experts iraniens et le Hezbollah, sont impliquées dans la guerre contre le terrorisme et ne viole pas la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie . Elles opèrent en pleine coordination avec l’Etat syrien dans la guerre contre le terrorisme ».

Et de poursuivre : » cette question (le retrait de l’Iran et du Hezbollah de la Syrie) n’est pas négociable parce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la souveraineté de la Syrie qui détermine qui a le droit d’être présent sur son territoire et qui ne l’est pas.. Par conséquent, ce sujet ne peut être remis en cause ».

Concernant la demande russe à toutes les troupes étrangères qui se trouvent en Syrie de se retirer avec le début du processus politique, Mekdad a déclaré : « Je ne pense pas que nos amis Russes font allusion aux forces qui sont entrées légitimement en Syrie et avec le consentement du gouvernement .. Par contre, les forces qui sont entrés en Syrie sans la connaissance du gouvernement syrien représente sont des forces d’occupation, d’une part, et d’autre part, elles soutiennent directement le terrorisme en Syrie ».

Source: Médias