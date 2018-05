Le SG du Hezbollah , Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé, en ce qui concerne les nouvelles sanctions américaines contre le Hezbollah, qu »‘elles n’auront aucune une incidence matérielle ou financière sur le parti, encore moins sur ses partisans, car personne au sein du Hezbollah ou lui-même n’a de commerce privé ou est propriétaire d’une societé à létranger » soulignant toutefois, que » ces sanctions risquent d’être nuisibles aux personnes non-partisanes ou à des compagnies privées qui soutiennent les institutions humanitaires et sociales du Hezbollah par des dons ».

S’exprimant à l’occasion de la fête de la libération du Liban en l’an 2000, sayyed Hassan Nasrallah a expliqué que « les sanctions US ont pour objectif de faire pression l’environnement populaire qui soutient la résistance et de dissuader les amis et les alliés de poursuivre leur realtion avec le Hezbollah , sans oublier de sécher les sources sources de financement de la résistance au Liban », notant que « l’isolation régionale s’inscrit dans ce cadre, en maintenant la pression constante sur l’Iran et pousser certains pays à rompre leurs relations avec ce dernier comme ce fut le cas récemment du Maroc qui a décider de rompre ses relations avec l’Iran , sur la base de fausses allégations contre le Hezbollah ».

Dans cet ordre idées, son éminence a estimé que « le Maroc n’a présenté aucune preuve sur une implication quelconque du Hezbolah avec le front Polisario ». Il a souligné » l’absence de documents, d’images satellites, rien qui prouve que ces accusations sont veridictes », ajoutant » il n’existe aucune relation politique entre le Hezbollah et le Polisario voire il n’y a pas de communication entre les deux parties ».

Il a indiqué que « les sanctions s’inscrivent dans le cadre d’une politique américano-arabe dans le but de se venger des ceux qui soutiennent la résistance en Europe et en Afrique », estimant que « l’Etat libanais doit assumer sa responsabilité dans la protections de ses citoyens qui subissent des sanctions américaines et qui n’ont rein avoir avec le Hezbollah ».

Le Secrétaire général du Hezbollah, a estimé que » dans la logique des USA et de leurs alliées , l’être humain n’a de valeur que par son argent et telle est leur plus grande erreur avec la résistance .. les USA se trompent radicalement quand ils évaluent la résistance , cette force doctrinale et nationale, comme étant un groupe de mercenaires qui travaillent pour l’Iran. C’est pourquoi la bataille des USA et de leurs alliés est perdue d’avance, car elle affronte une résistance populaire basée sur la détermination et la résigniation ».

Enfin, il a conclu son discours sur la situation interne au Liban, souligant que » le Hezbollah s’est attelé au lendemain des résultats des législatifs de construire un dossier complet sur la corruption », ajoutant que » la lutte contre la corruption est une bataille à laquelle tout le Hezbollah sera engagée, car c’est une bataille stratégique. Et donc, le Hezbollah est prêt à coopérer avec toutes les forces libanaises, même avec qui, ils ne partagent pas la vision stratégique de la région ».

Principaux points de ce discours:

Source: AlManar