Les médias internationaux s’inquiètent de l’escalade militaire inédite entre Israël et l’Iran sur le théâtre syrien où il y a des risques d’embrasement, voire de guerre régionale. Les analystes politiques et militaires comparent la puissance militaire de ces deux pays, y compris sur la base du site américain Global Firepower qui se réfère à la CIA.

Dans la pire des éventualités d’évolution de la confrontation militaire entre l’Iran et l’État hébreu, le rôle principal reviendra sans doute à la qualité des armements et du matériel de guerre, soulignent les spécialistes qui sont unanimes à reconnaître qu’Israël a, en ce domaine, une supériorité absolue.

Le parc d’avions de combat de l’armée de l’air iranienne est tout à fait obsolète. Il s’agit notamment des F-4 et des F-5, conçus par les Américains dans les années 1950, des F-7, analogues chinois des vieux MiG soviétiques, fabriqués dans les années 1950-1960, des F-14, Su-20, Su-24, Su-25 et MiG-29, fabriqués dans les années 1970-1980. Qui plus est, bien des appareils ne sont plus en état de combat.

«Leur armée de l’air se compose essentiellement de vieux avions américains et de ce que les Iraniens ont pu se procurer plus tard. À mon avis, nous ne devons en tenir compte que si nous sommes obligés d’opérer dans le ciel iranien. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que l’aviation iranienne se décide à nous attaquer en Israël même. […] Ce sont leurs missiles qui représentent une menace beaucoup plus sérieuse pour nous», a notamment déclaré devant les journalistes Israel Baharav, général de brigade à la retraite de l’armée de l’air israélienne.

Par ailleurs, les spécialistes estiment que l’armée de l’air israélienne figure parmi les cinq meilleures du monde, avec celles des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Royaume-Uni.

Dans la marine, l’Iran dépasse Israël pour le nombre de navires de combat, mais lui cède en matière de qualité.

Israël est une puissance nucléaire. C’est en juillet 1998 que Shimon Peres, alors Premier ministre israélien, a publiquement reconnu que l’entité sioniste possédait l’arme nucléaire.

La puissance militaire israélienne dépasse celle de l’Iran par bien des paramètres, notamment pour la qualité et l’implantation des hautes technologies, mais il faut aussi tenir compte d’autres facteurs, dont l’importance de la population de chacun de ces deux pays.

Global Firepower a mis à jour le classement des forces militaires de plus de cent pays dans le monde. Selon la nouvelle édition 2018 de ce classement, l’Arabie saoudite et Israël se placent derrière l’Iran sur l’échelon établi. L’Iran a grimpé ces dernières années de 7 places. Il occupait la 20e place en 2017, la 21e place en 2016 et la 22e place en 2014 et 2015 sur ce classement.

