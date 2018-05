Des universitaires américains et des activistes politiques ont appelé l’Iran à contester contre la décision d’un tribunal américain de verser 6 milliards de dollars d’indemnités aux familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 et se sont déclarer prêts à témoigner en faveur de l’Iran, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve contre l’Iran lors des attentats du 11 septembre 2001, un tribunal américain a statué par contumace que l’Iran devait verser 6 milliards de dollars aux familles des victimes des attentats contre les tours du World Trade à New York.

Pour protester contre cette décision , des professeurs d’université et des activistes politiques américains ont envoyé une lettre aux ministères iraniens de la Justice et des Affaires étrangères pour leur dire que si la République islamique s’opposait à la décision, ils seraient prêts à témoigner.

« Nous demandons à la République islamique d’Iran de déposer une protestation urgente contre le jugement du tribunal du district sud de New York, veuillez noter que cette objection doit être déposée au plus tard le mercredi 28 mai, et par conséquent, cette question est très urgente » expliquent-ils.

Les militants politiques et universitaires ont souligné leur volonté de témoigner en faveur de l’Iran, qualifiant l’accusation contre l’Iran de très faible. Sur les 19 pirates de l’air et les pirates de l’air dans les attentats du 11 septembre, 15 étaient des ressortissants saoudiens, et aucun d’eux n’était iranien, ont-ils souligné.

« A travers une forte protestation contre cette décision, l’Iran peut remporter une grande victoire contre ses ennemis, et il est probable qu’il l’emportera dans ce cas aussi », indique la lettre.

La lettre a été signée par un certain nombre d’organisations et d’institutions américaines des droits de l’homme, notamment:

– Groupe d’architectes à la recherche de la vérité 11 septembre

– Groupe d’érudits cherchant la vérité du 11 septembre

-Rassemblement du 11 septembre

– Richard Falk, professeur retraité de droit international à l’Université de Princeton

– David Griffin, professeur retraité à l’école Claremont et auteur de 13 livres sur les événements du 11 septembre 2001

– Mark Crispin Miller, professeur de culture à l’Université de New York

– Mark Robinson, professeur en sociologie politique et la presse

– Sander Hicks candidat aux élections du Congrès américain

Source: Médias