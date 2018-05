Le député syrien Jamal al-Zuubi a déclaré que les mises en garde des États-Unis au sujet de l’opération militaire imminente de l’armée syrienne dans le sud du pays ne sont pas acceptables, puisque Washington ne cherche qu’à assurer les intérêts et la sécurité d’Israël dans la région.

Dans un entretien avec l’agence de presse Sputnik, le parlementaire syrien a souligné que par ses avertissements concernant l’opération imminente de l’armée syrienne dans les secteurs méridionaux du pays, Washington ne cherchait qu’à assurer la sécurité et les intérêts de Tel-Aviv dans la région.

« Les Américains ne s’inquiètent pas du tout de la vie des citoyens. Ils font cela seulement pour soutenir Israël et protéger les hauteurs occupées du Golan face à la vaste offensive imminente de l’armée syrienne dans le sud du pays », a précisé le parlementaire.

Jamal al-Zuubi a affirmé que l’armée syrienne entendait libérer toutes les zones occupées par les terroristes dans le sud et à proximité des frontières communes avec Israël et la Jordanie.

Des avions militaires syriens ont largué, vendredi 25 mai, sur Deraa des tracts mettant en garde les groupes terroristes de cette province du sud du pays contre une offensive imminente. Ils les ont appelés à se rendre et à déposer les armes.

« Les avertissements US ne peuvent en aucun cas entraver la volonté de l’armée de reprendre les régions occupées du joug des terroristes et de plus, ça ne sert à rien, puisqu’ils ne sont destinés qu’à protéger leur allié israélien dans la région. Les plans de l’armée syrienne pour la libération des régions du sud seront appliqués, conformément au programme prédéfini », a-t-il indiqué.

Il est à rappeler que la porte-parole du département d’État américain Heather Nauert a déclaré, vendredi, que Washington s’inquiétait de la décision de Damas d’effectuer son opération militaire dans le sud-ouest de la Syrie.