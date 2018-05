Bien qu’il ne soit pas censé entrer en service avant 18 mois environ, les Américains ont recueilli certaines des informations d’essai sur le nouveau système SAM développé par les Russes. Le S-500 est destiné à être le premier système SAM en opération partout dans le monde, capable d’éliminer des cibles, même les supersoniques et furtives, jusqu’à environ 500 km de distance.

Rapports de Sputnik :

Un média américain a annoncé, citant des sources anonymes, que Moscou avait procédé à un test clandestin de son dernier système de missiles anti-aériens, détruisant une cible à une portée record.

L’armée russe a discrètement effectué le plus long essai de missiles sol-air du monde en utilisant le nouveau système S-500 Prometey, selon CNBC, citant des sources anonymes ayant une connaissance directe des renseignements américains concernant le programme d’armement.

Selon l’agence de presse, pendant l’essai, un système de missile S-500 a réussi à atteindre avec succès une cible située à «299 miles de distance», ce qui serait «50 miles plus loin que tout autre essai connu».

Cependant, bien qu’apparemment extrêmement bien informées, les sources ont négligé de mentionner l’heure et le lieu exacts où ce test aurait eu lieu.

Le ministère russe de la Défense et Almaz-Antey, le concepteur de l’arme, n’ont pas encore fait de déclarations officielles sur l’état actuel du programme S-500 ou sur des essais présumés qui pourraient ou non avoir eu lieu récemment.

S-500 Prometey est un nouveau système de missile sol-air qui devrait être adopté par l’armée russe d’ici 2020.

Même si une grande partie des spécifications du S-500 demeurent classées à ce moment, les informations disponibles publiquement suggèrent qu’il sera capable d’intercepter et d’attaquer une grande variété de cibles, y compris les drones, les avions conventionnels et furtifs et les armes hypersoniques.

Le complexe anti-aérien utilisera le missile guidé à longue portée 40N6 capable d’engager des cibles jusqu’à 155 miles de distance et même de frapper des cibles dans l’espace proche, c’est-à-dire à des altitudes de plus de 200 kilomètres.

Ce système représente les derniers et les plus grands systèmes de missiles sol-air de la Russie, capables de cibler les missiles de croisière hypersoniques, les missiles balistiques, les drones, les satellites en orbite basse et les armes spatiales d’avions hypersoniques.

Par FRANK SELLERS

Source : The Duran ; traduction Réseau international