Le ministère russe de la Défense a démenti les rapports selon lesquels des Su-34 russes ont intercepté deux F-16 israéliens dans l’espace aérien libanais.

Les informations faisant état de l’interception de chasseurs F-16 israéliens par des Su-34 russes au-dessus du Liban ne sont que des «bêtises», a déclaré le ministère russe de la Défense.

«Les informations sur l’interception de deux F-16 israéliens par des Su-34 russes dans l’espace aérien libanais diffusées par un média israélien sont des bêtises amateuristes», lit-on dans un communiqué ministériel.

La partie russe souligne également que les chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-34 opérant actuellement en Syrie «ne sont pas employé pour intercepter les cibles aériennes» et «n’effectuent pas de mission dans l’espace aérien du Liban».

Plus tôt dans la journée, le journal The Times of Israel avait affirmé que des chasseurs Su-34 russes avaient intercepté deux chasseurs F-16 de l’armée israélienne dans l’espace aérien libanais.

Selon ses informations, les chasseurs israéliens ont dû changer de cap. Le journal a également publié une vidéo qui montre deux avions russes dans le ciel au-dessus de la ville libanaise de Tripoli, alors que les appareils israéliens n’y sont pas visibles.

Source: Sputnik