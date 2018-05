Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,Bahram Qassemi a démenti les rapports de certains médias israéliens et saoudiens concernant l’établissement de pourparlers indirects entre Téhéran et le régime de Tel-Aviv via la Jordanie.

« Ces allégations sont fausses et relèvent d’une campagne de désinformation. L’Iran ne reconnaît pas le régime terroriste et usurpateur d’Israël « , a-t-il martelé.

Bahram Qassemi a déclaré à l’agence de presse iranienne IRNA: « Sur fond de trahison de certains pays arabes à la cause des Palestiniens et à leur mouvement de résistance qui dure depuis plusieurs décennies, cette nouvelle vague de désinformation absurde de l’axe israélo-arabe n’est pas surprenante. Elle vise surtout à détourner l’opinion publique mondiale des massacres du régime d’Israël ».

Selon une publication saoudienne, l’Iran et le régime d’Israël auraient négocié par l’intermédiaire de la Jordanie sur une guerre dans le sud-ouest de la Syrie.

Le site d’informations saoudien Elaph a rapporté que l’Iran s’est engagé à ne pas intervenir dans les conflits entre les forces gouvernementales de Bachar al-Assad et les groupes d’opposition dans le sud-ouest de la Syrie. D’autre part, Israël se serait engagé à ne pas intervenir militairement aux frontières Israëlo-syriennes tant que le Hezbollah libanais et l’Iran resteront à l’écart.

Source: Press TV