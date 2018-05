Des systèmes infrarouges de recherche et surveillance, ainsi que les canaux d’échange d’information entre les avions de combat les plus avancés, développés par la Russie et la Chine, menaceraient les chasseurs américains F-22 et F-35.

La Russie et la Chine sont à deux doigts de créer une technologie qui permettra d’abattre les chasseurs américains de cinquième génération F-22 et F-35, annonce la revue The National Interest.

Il s’agit de systèmes infrarouges de recherche et surveillance réduisant à néant l’efficacité de la furtivité de ces avions.

Moscou et Pékin ont une riche expérience de développement de ces systèmes. Leurs industries de défense sont capables de fabriquer des capteurs infrarouges et de créer des canaux d’échange d’information aériens à haute vitesse et à haute fréquence, indique la revue.

Quand plusieurs chasseurs équipés de systèmes infrarouges à ondes longues sont reliés au moyen de ces canaux d’échange d’information, la Russie et la Chine auront la plus grande partie des composants nécessaires pour lutter contre la technologie de furtivité.

Cela étant, ce ne sont pas seulement les avions de chasse les plus avancés, tels que les Su-57, qui peuvent être dotés de cet équipement. Les chasseurs russes MiG-31, Su-30SM, Su-35S et leurs analogues chinois sont dotés de systèmes permettant de coordonner un combat de quatre avions, précise The National Interest.

La modernisation des technologies de combat, qui diminueront le potentiel des chasseurs américains de cinquième génération, est une question de temps. Il est peu probable que l’on parvienne à protéger les F-22 et F-35 du développement de nouveaux systèmes, conclut l’auteur de l’article.

Source: Sputnik