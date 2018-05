Le général Mohammad Reza Yazdi, commandant des forces du CGRI basées à Téhéran, a fait état lundi 28 mai de l’arrestation des membres de deux cellules terroristes qui envisageaient de « perturber l’ordre public et de commettre des attentats » au cours des cérémonies de commémoration du décès du fondateur de la République islamique, l’Imam Khomeini.

« Nos forces de sécurité veillent nuit et jour à ce que la sécurité de nos concitoyens ne soit pas en danger, et je peux les assurer que pour l’heure, rien ne menace la sécurité de nos villes et villages », a-t-il ajouté.

Les huit auteurs du double attentat terroriste qui a frappé en 2017 la capitale iranienne faisant 17 morts et 52 blessés viennent d’être condamnés par la justice iranienne. L’Arabie saoudite et Israël ont déclaré à multiple reprise leur intention claire et nette de déstabiliser l’Iran.

Source: Avec PressTV