Les branches armées des mouvements de la résistance palestinienne Hamas et Jihad islamique ont revendiqué mardi, dans un communiqué conjoint, la responsabilité des tirs d’obus de mortier et de roquettes contre l’occupation israélienne à partir de la bande de Gaza, selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Les deux factions ont indiqué avoir ainsi répondu à de récentes attaques israéliennes contre leurs positions dans l’enclave, selon ce communiqué publié après la confrontation la plus sévère entre l’entité sioniset et les factions de la résistance palestinienne depuis la guerre de 2014. Ces « crimes israéliens ne peuvent en aucun cas être tolérés », disent-ils, promettant de ne pas permettre à Israël « d’imposer une nouvelle équation » ajoutant que toutes les options sont ouvertes ».

Le texte poursuit : »à chaque raid de l’ennemi nous riposterons par un raid, à chaque sang versé nous riposterons de même, la résistance ne permettrait pas à l’ennemi d’imposer de nouvelles équations en répandant le sang du peuple palestinien ».

De même, la brigade du martyr Abou Ali Mustafa, a affirmé, dans un communiqué que « seuls les responsables de l’occupation sont responsables de cette escalade, des attaques répétées contre notre peuple et du ciblage de notre résistance. La résistance adresse des messages de colère et l’occupation doit bien en tenir compte et savoir les lire, on ne peut pas toléré de rester sans réaction face aux crimes commis contre notre peuple ».

Le texte souligne : « face à cette agression sioniste contre notre peuple, confirmer les bataillons que la résistance de toutes les armes militaires unifiées sur le terrain et prêts à participer tous à la bataille, les combattants du martyr Abou Ali Mustafa Brigades de toutes les unités militaires prêtes dans leur domaine, et ne laissera pas l’ennemi de nous imposer Faites correspondre les équations selon ses désirs, et la résistance aura son premier et dernier mot sur le terrain. »

Un porte-parole du gouvernement palestinien, Youssef al-Mahmoud, a appelé à une intervention internationale urgente pour assurer la cessation des attaques israéliennes contre Gaza, assumant l’entière responsabilité de la détérioration de la situation.

Il a souligné que l’occupation est engagée dans une guerre globale d’escalade contre le peuple et la terre palestiniens.

Source: Médias