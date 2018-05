L’industrie de défense iranienne a franchi des pas de géant dans le domaine de la fabrication de toute sorte de bâtiments de guerre.

Puisque les forces de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) utilisent plus que les autres des vedettes lance-missiles, l’industrie de défense iranienne a investi de façon colossale dans la fabrication de ces navires rapides et furtifs ainsi que de différents bâtiments de guerre.

Le destroyer lance-missiles Zolfaqar est l’une des prouesses des ingénieurs et spécialistes de l’industrie de défense de l’Iran. Il pèse 13 tonnes et sa vitesse peut atteindre les 100 kilomètres par heure (54 nœuds). Il peut lancer les missiles de croisière Kossar, Zafar et Nasr et être équipé de mitrailleuses 12,7 et 23 mm ainsi que de roquettes 107 et 122 mm.

Doté d’équipements électroniques, optiques et de télécommunication développés, Zolfaqar possède une vitesse et une puissance de manœuvre significatives et il est conçu en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques de la région du golfe Persique.

Source: PressTV