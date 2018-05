La Russie créera de nouveaux systèmes de guerre électronique grâce à l’analyse des missiles Tomahawk n’ayant pas explosé et ayant été récupérés en Syrie après l’attaque de la coalition occidentale en avril dernier.

De nouveaux systèmes russes de brouillage seront créés grâce aux informations obtenues lors de l’examen des missiles américains Tomahawk transportés en Russie après la frappe contre la Syrie réalisée le 14 avril par la coalition occidentale, a fait savoir à Sputnik Vladimir Mikheïev, représentant du groupe Technologies radio-électroniques (KRET).

«De nouvelles commandes techniques ont été mises au point sur la base de cette expérience [la frappe contre la Syrie, ndlr.], grâce auxquelles de nouveaux échantillons d’équipements russes de guerre électronique seront créés», a-t-il indiqué.

Selon lui, ces nouveaux systèmes devraient voir le jour dans deux ou trois ans.

En tenant entre les mains un Tomahawk, les spécialistes ont compris comment fonctionnaient ses canaux de liaison, de transmission de données, de navigation et d’autres aspects techniques, explique-t-il. Cela permettra de perfectionner les systèmes russes appelés à les neutraliser.

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont tiré des missiles, le 14 avril tôt le matin, contre des sites en Syrie qui, selon eux, avaient été utilisés pour la fabrication d’armes chimiques. Selon le ministère russe de la Défense, sur 105 missiles tirés 22 ont atteint leur cible et les autres ont été interceptés par la défense anti-aérienne syrienne. Les militaires syriens ont par la suite découvert deux missiles Tomahawk n’ayant pas explosé et les ont remis à la Russie.

Source: Sputnik