Le mouvement yéménite d’Ansarullah a abattu un drone dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, c’est ce qu’a déclaré mercredi soir à Sputnik une source au sein du ministère de la Défense à Sanaa. Selon elle, l’appareil appartenait à la coalition saoudo-US.

«Un drone a été abattu lors de la confrontation avec les troupes du Président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi en face du point de passage frontalier d’Asir, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite», a détaillé l’interlocuteur de l’agence.

La coalition sous commandement saoudien s’est pour l’instant gardée de tout commentaire.

Et puis sur le front de la côte ouest, les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont détruit deux véhicules militaires des mercenaires de la coalition saoudo-US, à l’aide de deux engins piégés. Tous les soldats à bord ont été tués et blessés, a précisé une source militaire citée par la chaine yéménite AlMasirah.

