Selon le site Wella , citant l’ancien chef du Mossad , Tamir Bardo » le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné en 2014 qu’Israël soit prêt à mener une attaque en Iran, quinze jours après seulement son ordre, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le site a ajouté que » Bardo a souligné que Netanyahu est revenu sur sa décision après l’opposition des chefs d’état-major israéleins et du Mossad ».

En effet…

Au cours de l’année 2011, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné le chef d’état-major de Tsahal Benny Gantz et le chef du Mossad Tamir Bardo de préparer l’institution sécuritaire afin qu’elle soit prête à mener une attaque en Iran 15 jours après l’émission de cet ordre. Une révélation qui sera annoncée ce Jeudi soir, par la journaliste Ilana Dayan dans le programme Aovda et ce, au cours d’une entrevue avec l’ancien chef du Mossad Tamir Bardo sur canal 12. Bardo parle des événements qui ont dissuader Israël de point attaquer l’Iran, une opération baptisée P + 15 par Netnyahou .

Interrogé sur l’éventualité d’une telle attaque , Bardo souligne: « Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire et l’exploiter dans le cadre d’une manœuvre. Si quelqu’un tient à une telle opéraion, c’est dans un double objectif : le premier but est de prouver sa véritable intention à lancer une telle opération. Et, le second objectif est de transmettre un message à qui veut l’entendre à l’exterieur. Probablement, quelqu’un aux États-Unis aura pris connaissance d’une manière ou d’une autre et le motivera à réagir. Dans ce ce genre de situation, il est nécessaire que les gens y croient . Quand votre chef vous ordonne de déclencher le compte à rebours, vous réalisez qu’il ne joue pas avec vous ».

Dans le contexte de la rencontre entre Netanyahou et le chef du Mossad à l’époque, un sans-précedent à l’époque n’a pas été révélé à ce jour. Bardo, qui venait d’entrer en fonction, décida d’une manière inhabituelle d’examiner si le premier ministre était à l’origine d’autoriser à émettre un ordre qui entrainera Israël vers une guerre.

Bardo explique: »Je me suis renseigné sur cette question auprés de tous les anciens chefs du Mossad, de Yitzhak Hofi à Meir Dagan, j’ai consulté des conseillers juridiques , bref j’ai consulté toute personne habilitée à donner des instructions à ce sujet soit celui de déclencher une guerre « .

Dans le cadre de ces consultations, Bardo s’est également adressé au procureur général. Selon lui, M. Netanyahou était au courant de ces consultations: « En fin de compte, si vous recevez un ordre, en particulier du premier ministre, je dois être sûr que si quelque chose tourne mal, Dieu ne plaise, si une telle opération échoue, cela ne résultera pas une situation illégale ».

Interrogé pour savoir si l’attaque contre l’Iran était une décision de guerre, Bardo a déclaré: « Absolument ».

Conclusion: dans le contexte de l’opposition du chef d’état-major et du chef du Mossad, le Premier ministre a est revenu sur sa décision. Toutefois, Bardo avoue au cours de l’interview qu’à un certain stade , il vraiment pensé à démissionner de son poste: » Quand au niveau politique, un ordre est donné : un choix s’impose entre exécuter l’ordre ou démissionner . Fort heureusement, je n’ai pas fait un tel choix, mais j’y ai pensé ».

