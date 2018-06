Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort d’une fille , blessée par les balles de l’occupation israélienne, et plus de 100 blessés palestiniens en ce dixième vendredi de la Marche du Grand retour et de la fin du siège de Gaza , a rapporté la chiane satellitaire iranienne alAlam.

Selon, un porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Achraf alQadra , l’infirmière Razan Ashraf al-Najjar, âgée de 22 ans est décédée suite aux balles tirées par l’occupation israélienne pendant qu’elle soignait des blessés palestiniens dans le camp de réfugiés de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza.

L’occupation israélienne a ouvert le feu sur cinq ambulanciers paramédicaux, alors qu’il tentait d’aider les blessés avant d’annoncer la mort de Najjar.

Il a souligné que » plus d’une centaine de jeunes ont été blessés au cours des marches du Grand retour, touchés par quarante balles réelles alors que le reste a souffert d’asphyxie et diverses blessures à la suite de tir des bombes à gaz toxique. Le haut comité des marches de ce vendredi a annoncé , sous le slogan « de Gaza à Haïfa .. un sang et un sort » le début d’une semaine, rebaptisé alQods millionnaire, pour commémorer la Journée Mondiale d’alQods.

Des dizaines de milliers de jeunes sont arrivés aux points de contact dans les camps du Grand retour et ont incendié des pneus avant que les forces d’occupation commencent à tirer des balles et des bombes à gaz sur eux.

