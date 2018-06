Un porte-parole de gardiens de la révolution islamique , le général Ramadan Sharif a déclaré lors d’un discours prononcé lors du sermon de la prière du vendredi à Téhéran pour la Journée mondiale d’alQods, » cette Journée mondiale d’alQods a lieu au moment où Daesh a été éliminé à Damas, cette organisation qui assurait une zone de sécurité à l’entité sioniste » soulignant que « l’entité sioniste a subi pour la première fois depuis l’occupation de la Palestine, un revers douloureux et sans précédent, dans les Hauteurs du Golan occupées et certainement cette étape sera le point de départ d’un long voyage », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Le général Ramadan Sharif a indiqué que « le soutien américain et l’argent de certains pays de la région ne serviront pas les sionistes à réaliser leur projet ».

Et de poursuivre : » le dernier vendredi du mois sacré de Ramadan , consacrée à alQods Day a remis en cause la stratégie de l’entité sioniste. Car, au cours des derniers jours du mois sacré de Ramadan , et chaque année, l’injustice et l’oppression exercées contre le peuple palestinien et contre les peuples du monde est dénoncée. Et cela, est le plus grand coup psychologique dirigée contre l’entité sioniste ».

Il a ajouté que » la Journée mondiale d’alQods promet cette année d’être différente des années passées, compte tenu des événements récents dans la région , surtout en Palestine occupée ».

Le général Ramadan Sharif a ajouté que « l’un des avantages du soulèvement palestinien aujourd’hui est la présence massive de la jeunesse du pays dans l’arène.Les marches de retour organisées au cours des huit dernières semaines montrent que les aspirations et les valeurs de la Palestine sont toujours vivantes ».

Dans un autre aspect de son discours, il a déclaré : » comme nous l’avons vu, deux ou trois ambassades de pays insignifiants ont été transferrées à alQods, cette décision US représente un tournant car elle a dévoilé tout le soutien de l’entité sioniste aux USA ».

Et d’ajouter : » ceux qui soutiennent l’entité sioniste prétendant être les gardiens de la Kaaba sacrée, ont été dénoncés aujourd’hui aux peuples musulmans ».

S’adressant aux sionistes : »Aujourd’hui, vos mains sont nues, alosr que l’axe de la résistance en tant que principal défenseur de la Palestine s’est couronné de succès: les exploits de l’axe de la résistance sont visibles non seulement sur le terrain mais aussi sur le plan politique ».

