Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu avait demandé à Yoram Cohen, ancien responsable du service de sécurité intérieur israélien, le Shabak (plus connu sous le nom de Shin Beth), d’espionner les écoutes téléphoniques du chef de l’état-major interarmées de l’époque Benny Gantz ainsi que de l’ex-chef du service secret israélien (Mossad), Tamir Pardo, c’est ce qu’ont révélé, jeudi soir, les médias israéliens, dont i24.

« En raison du manque de confiance entre les dirigeants des services de sécurité israéliens, Netanyahu a appelé l’ancien responsable du service de sécurité du Shin Bet, Yoram Cohen, à espionner les conversations de ses collègues, mais il a refusé », a rapporté le quotidien israélien Haaretz.

Réagissant à ces accusations parues dans l’émission télévisée « Ouvda », Netanyahu a tweeté vendredi matin : « Je n’ai jamais demandé de mettre sur écoute ni le chef d’État-Major ni le chef du Mossad. C’est un mensonge éhonté. Il n’y a aucune limite aux mensonges! ».

La diffusion de l’émission a entraîné une tempête politique vendredi au sein de l’opposition israélienne.

La députée Tzipi Livni (camp sioniste) a demandé au chef du comité des Affaires étrangères et de la Défense, Avi Dichter (Likoud) de convoquer une réunion d’urgence à laquelle participeront l’ancien et l’actuel chefs du Shin Bet, afin de déterminer si des instructions ont été données par Netanyahou visant à espionner le chef du Mossad et le chef d’état major, tel qu’il est affirmé dans « Ouvda ».

Selon le chef de l’opposition, Itzhak Hertzog (camp sioniste), si les révélations sont confirmées, il s’agit « d’allégations graves qui doivent tous nous inquiéter ». « J’appelle à une vérification immédiate du contrôleur de l’Etat sur cette affaire », a-t-il ajouté.

