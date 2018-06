Le porte-parole de l’armée yéménite, le général Charaf Loqman, a averti, ce samedi, les autorités émiraties contre les conséquences de leur implication dans les attaques menées à l’ouest du Yémen.

Les Emirats arabes unies sont membres de la coalition saoudienne, et en plus de l’occupation du sud du Yémen, ils supervisent et soutiennent les opérations militaires visant à s’accaparer de la province de Hodeïda, située sur la côte ouest yéménite.

Le général Charaf Loqman s’est adressé aux investisseurs à Abou Dhabi et à Dubaï et les a invités à prendre ses avertissements très au sérieux, rapporte la chaîne de télévision yéménite al-Masirah.

M.Loqman a affirmé que les agissements des EAU sur le front de la côte ouest ne resteront pas sans réponse.

« Aujourd’hui, Abou Dhabi n’est plus en sécurité et il sera dans la ligne de mire des missiles yéménites. Ce que la coalition pro-Riyad qualifie de victoire dans la côte ouest du Yémen n’est qu’une illusion. L’armée yéménite et Ansarullah sont parvenus à reprendre le contrôle de plusieurs zones », a affirmé le porte-parole de l’armée yéménites.

Et d’expliquer : toutes les zones occupées ont été libérées par les forces yéménites. L’opération de libération des deux districts de Hays et d’al-Khawakhah est également en cours.

Le 9 mai dernier, la coalition saoudienne a lancé une grande offensive sous commandement US contre la province de Hodeïda, la seule voie d’acheminement des aides humanitaires aux Yéménites depuis 4 ans de guerre.

Un bataillon des mercenaires décimé

Pour sa part, le ministère yéménite de la Défense au sein du gouvernement de salut national a de son côté menacé les membres de la coalition saoudienne et a fait état de la liquidation d’un bataillon des mercenaires pro-Riyad à Hodeïda.

Le ministre de la Défense Mohamed al-Atifi, a également déclaré que les eaux de la mer Rouge se transformeront en cimetière pour les occupants et les agresseurs.

« Les portes de l’enfer s’ouvreront contre les membres de la coalition saoudienne », a averti M.al-Atifi.

Qu’est-ce qui se passe à Hodeïda?

Une source militaire yéménite qui s’est confié à l’agence de presse yéménite SABA a annoncé que l’une des unités des forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah appuyée par la tribu Tehama ainsi que d’autres tribus ont anéanti un bataillon des mercenaires pro-Riyad dans la région d’al-Faza située dans le sud du district d’al-Tahayta.

Toujours selon cette source, les forces yéménites ont également tué et capturé tous les membres et commandants du bataillon d’Abou Haroun.

« Alors que la plupart des blessés se trouvent dans un état critique et plusieurs cadavres se trouvent encore sur le terrain, 75 morts et blessés de ce bataillon ont été envoyés à l’hôpital d’al-Mokha », a confirmé cette source.

Cette source du ministère yéménite de la Défense a affirmé que cette opération devrait servir de leçon pour tous les mercenaires et envahisseurs.

Un hélicoptère Apache saoudien abattu

Entre-temps, les forces de l’armée et d’Ansarullah ont abattu, ce samedi 2 juin, un hélicoptère saoudien de type Apache en plein vol dans le ciel de la côte ouest du pays.

L’hélicoptère a été totalement écrasé. Le jeudi 31 mai, un autre hélicoptère de même type a été détruit par les forces yéménites à Jizane (sud de l’Arabie).

Plus tôt dans la journée, plusieurs mercenaires de la coalition ont été liquidés lors d’une opération surprise menée par l’armée yéménite et Ansarullah à Najrane (sud de l’Arabie) contre leurs fiefs.

Des dizaines de mercenaires de la coalition saoudo-américaine ont été tués et plusieurs autres blessés, lors de cette opération.

Par ailleurs à Jizane, deux chars saoudiens de type Abrams ont été détruits, ce samedi, par les tirs yéménites, tuant et blessant les soldats à bord.

Les francs tireurs de l’armée et d’Ansarullah ont pour leur part visé 25 mercenaires de la coalition sur les fronts de Jizane, Taez et Jawf.

En mars 2015, l’Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une offensive militaire contre le Yémen et lui ont imposé un blocus aérien, maritime et terrestre. Cette agression a laissé plus de 14 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des millions de déplacés. Elle a également entraîné à la destruction des infrastructures de ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.

Avec PressTV + AlMasirah