Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré le ministre sortant des Affaires étrangères, Gebran Bassil, dans la nuit de vendredi à Samedi en présence du haut responsable du Hezbollah, Wafik Safa.

Au cours de leur longue réunion, Gebran Bassil et Sayyed Hassan Nasrallah ont évalué l’impact et les résultats des élections législatives , ils ont discuté de la situation des réfugiés syriens au Liban, de la résistance et de la lutte contre la corruption.

Selon un communiqué du bureau de presse de Courant patriotique libanais, sayed Nasrallah et M.Bassil ont discuté du dossier des refugiés syriens et de la lutte contre la corruption auxquels serait donnée la priorité de l’action parlementaire et gouvernementale.

Les deux parties se sont mis d’accord sur une vision relative à la lutte contre la corruption et sur l’adoption d’une méthode commune à cet égard.

ILs ont également discuté de la formation du prochain gouvernement et de l’importance de l’accélération de ce processus, conformément aux normes constitutionnelles et démocratiques, et en harmonie avec les résultats des récentes élections.

Source: AlManar + Agences