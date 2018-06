L’Iran a testé avec succès le missile à guidage laser , baptisé Bina, qui est capable de toucher avec haute précision sa cible et peut être tiré depuis un avion ou une plateforme terrestre, selon l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, le missile Binafabriqué par les spécialistes de l’industrie de défense iranienne est un missile à guidage laser air-sol et sol-sol, capable de viser avec haute précision des cibles stratégiques telles que des « ponts, des chars, des équipements de guerre et des centres de commandement de l’ennemi ».

Bina jouit d’une rapidité d’opération dans l’élimination des cibles déterminées et son entretien est facile.

Pour sa part, le chef d’état-major des forces armées iraniennes Mohammad Baqeri a affirmé que « les forces armées iraniennes n’hésiteront pas à répliquer aux menaces des ennemis. »

Il a souligné que « les forces armées iraniennes n’hésiteraient pas un instant à donner une réponse ferme et écrasante à toute menace, acte d’agression ou convoitise des ennemis « .

IL a ajouté que « l’influence grandissante de l’Iran dans la région, reconnue par ses amis et ses ennemis,revient à la gestion stratégique et perspicace du guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei et à la prudence et à la sagesse de la nation iranienne ».

Le général de division Baqeri a déclaré que l’Iran avait réussi à surmonter des défis régionaux majeurs tels que la guerre et l’insécurité, la propagation du terrorisme takfiriste et les menaces posées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et le régime israélien ainsi que par les pays arabes rétrogrades de la région.

Dans une autre partie de ses propos, le chef d’état-major des forces armées iraniennes a ajouté que « la Journée mondiale d’ alQods était très importante en raison de sa coïncidence avec le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods et le massacre du peuple palestinien dans la bande de Gaza par le régime israélien ».

« La présence massive et enthousiaste du peuple iranien aux rassemblements marquant la Journée internationale de Qods pour soutenir la cause et l’Intifada palestiniennes vaincront le nouveau complot américano-sioniste et accéléreront la victoire du peuple palestinien opprimé et sans défense face à Israël », a-t-il ponctué.

