Dans son discours à l’occasion de la 29e commémoration de la mort de l’imam Khomeiny (PS), l’Ayatollah Ali Khamenei a affirmé que » la confusion des ennemis , leur rancune contre nous, reviennent à notre opposition ferme contre leur projet hégemonique, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Il a ajouté que « les capacités balistiques du pays ont hissé au premier rang l’Ira, au point d’en faite la première puissance balistique dans la région, c’est pourquoi aujourd’hui nous sommes capables de riposter contre chaque missile de l’ennemi par 10 missiles ».

Et de poursuivre : » L’État et la nation iranienne ne tolèreront jamais pris en otage en termes nucléaire, encore moins victimes des sanctions » ajoutant que « l’ennemi sait qu’à la moindre aventure contre nous, la République islamqiue de l’Iran ripostera avec force ».

Il a mis en garde ceux qui cherchent à imposer à l’Iran de nouvelles négociations pour modifier de l’accord nucléaire sous prétexte d’ éviter une guerre. Ce discours ne sert que l’intérêt de l’ennemi ».

Son éminence a souligné que « L’Organisation de l’énergie atomique d’Iran a le devoir dès demain de relancer l’enrichissement à la hauteur de 190.000 UTS et ce dans le cadre de l’accord nucléaire. Le président a lui-même ordonné les préparatifs « .

Et d’ajouter : » Le plan de l’ennemi consiste à exercer des pressions sur les trois plans économique, spirituel et pratique. Les pressions visent à empêcher les pays de coopérer avec nous dans le domaine de l’économie et du commerce et à nous imposer des conditions injustes. Les déclarations de certains États européens montrent qu’ils s’attendent à ce que l’Iran abandonne à la fois ses activités nucléaires et accepte les sanctions. Ce sont des rêves qui ne se réaliseront jamais « .

L’Ayatollah Khamenei a indiqué que « la production de différents types de missiles contribue à renforcer la sécurité du pays. Grâce aux capacités et aux efforts de la jeune génération iranienne le pays est la première puissance balistique de la région ».

Il a promis que » la Journée mondiale d’al Qods sera marquée par des manifestations d’envergure en Iran et dans plusieurs autres pays du monde » soulignant que » le monde sera témoin cette année de la présence massive du peuple à la marche de la Journée mondiale d’alQods « .

Source: Médias