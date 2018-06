Des ingénieurs russes ont créé deux nouveaux drones destinés au renseignement. Un représentant de l’entreprise a décrit pour Sputnik les principales caractéristiques des appareils.

Deux nouveaux drones de la classe TAKR 7001 ont été mis au point par des ingénieurs russes du groupement de recherche et production Systèmes d’aviation, a indiqué son représentant à Sputnik.

Le premier drone est du type d’un avion à aile haute K-0106. Il est équipé d’un moteur avec une hélice tractive. Son poids de 6,5 kg lui permet de reste dans les airs pendant une heure et demie. L’autre engin s’apparentant à un hélicoptère, le K-0107, a été construit sur un système multi-rotor. Avec un poids de 5,1 kg, il peut effectuer des vols d’une durée allant jusqu’à une heure. Les deux appareils sont conçus comme des composantes d’un seul système aérien.

Un système de communication, développé par la même société, permet de contrôler les drones à une distance allant jusqu’à 15 kilomètres. Les développeurs ont également mis au point un système de surveillance qui permet d’identifier une personne à une distance de 1,5 kilomètre le jour et à celle d’un kilomètre la nuit.

Un expert russe dans le domaine des drones, Denis Fedoutinov, a commenté à Sputnik l’idée de réunir des drones de différents types dans un seul système.

«Cette solution peut présenter certains avantages et inconvénients. Son aspect positif réside dans le fait qu’il est possible d’améliorer des capacités du complexe grâce à l’utilisation de différents types d’appareils, en même temps cela permet de diminuer les coûts par rapport à l’utilisation de deux systèmes séparés en raison de l’unification des composants. D’ailleurs, cela nécessite des exigences plus élevées en ce qui concerne la formation des opérateurs», a-t-il indiqué.

