Un haut-responsable américaine au Pentagone a révélé sous le couvert de l’anonymat, le lundi 4 juin, la présence d’une force spéciale américaine au Yémen.

Selon la chaine de télévision américaine arabophone Al-Hurrat , elle serait d’après lui venue prêter main forte à la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite contre ce pays défendu par l’armée yéménite et l’organisation Ansarullah. Le responsable américain a refusé de préciser si cette force allait faire part aux combats, et le lieu où elle est stationnée.

Depuis quatre jours, cette coalition peine à prendre la ville portuaire d’Al-Hudaydah et s’enlise dans des combats qui lui coûtent bien cher.

Au bout d’intenses combats qui l’opposent aux forces d’Ansarullah et à des dizaines de milliers de membres des tribus de la côte ouest, elle a dû renoncer aux secteurs qu’elle avait occupés quelques jours.

Selon la télévision iranienne Press TV, la moitié de la bande côtière d’al-Hudaydah était occupée par les mercenaires pro-émirats que pilotent depuis leur base à Socotra les officiers américains. Mais l’invasion s’est arrêtée net face à la contre-offensive des forces yéménites depuis un mois, alors que les Émirats et les États-Unis cherchent à occuper le port stratégique de Hudaydah, bloquant ainsi le dernier point d’attache de la population au monde extérieur.

Interviewé par Mashreghnews, rapporte Press Tv, des sources proches d’Ansarullah expliquent les détails de cette contre-offensive:

((Dimanche après-midi Ansarullah et l’armée ont lancé un violent assaut contre les positions des mercenaires à Taëf. Au bout de cinq heures de violents combats, la ville saoudienne située sur la côte ouest a été reprise par les forces yéménites. La contre-attaque a fait 60 morts dans les rangs des mercenaires qui ont aussi perdu des véhicules blindés, des armements légers et lourds.

Taëf située à 18 km du port de Hudaydah, sert de port d’entrée du côté sud.

Après avoir repris le contrôle de Taëf, les forces yéménites progressent rapidement vers Jah, dans la banlieue de Taëf pour consolider leurs positions. Les forces yéménites avancent sous un tapis de bombes régulièrement larguées par les avions émiratis et israéliens.

Abou Dhabi a envoyé des centaines de ses mercenaires depuis la cité stratégique du nord, al-Khoukha, vers la cite « Jah » pour contrer l’avancée d’Ansarullah. 16 mercenaires ont été capturés tandis que le commandant en chef de la coalition pour le front nord se trouve sur la liste des mercenaires tués.

Les forces d’Ansarullah ont fait une nette percée et les mercenaires commencent à abandonner leurs positions)).

A noter que le numéro un d’Ansarullah Abdel Malik al-Houthi a affirmé le vendredi 1er juin faire de Hudaydah le cimetière des forces d’occupation saoudiennes, émiraties, américaines et israéliennes.

Les conditions de Sanaa

Sur le plan diplomatique non plus, Ansarullah et l’armée ne lâchent pas prise.

Durant les tractations impliquant l’ONU et qui se sont intensifiées ces derniers jours pour les amener à se retirer de la ville portuaire, ils ont posé leurs conditions.

« Tout comme notre doigt est sur la gâchette pour défendre notre nation, sa souveraineté, sa sécurité, son unité et son indépendance, nous tendons la main de la paix chaque fois que les autres parties montrent qu’elles sont sérieuses », a dit le nouveau président du Conseil politique suprême du Yémen Mehdi al-Mashat, cité par l’agence de presse Saba, proche d’Ansarullah.

Selon des sources politiques yéménites, citées par l’AFP, parmi des conditions posées par les Houthis pour un éventuel retrait du port d’al-Hudaydah figurent le paiement des salaires des fonctionnaires civils et militaires dans les territoires qu’ils contrôlent, la réouverture de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux, la levée totale du siège des ports yéménites et l’arrêt des raids aériens de la coalition militaire saoudienne.

Il y a d’autres conditions, selon ces sources, notamment des excuses pour la mort d’un chef rebelle, Saleh al-Samad, tué dans une frappe de la coalition en avril dans la province d’al-Hudaydah.

Source: Divers